XLD : « Le “lev pake reste” de SAJ est illégal »

Des décisions devraient être entérinées lors de la coordination politique des partis d’opposition représentés à l’Assemblée nationale, à la mi-journée, contre le Deal Papa-Piti pour le Prime Ministership. Pour l’heure, le leader de l’opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, a évoqué la possibilité d’une contestation en Cour suprême. Cette question sera discutée à la réunion, lors de laquelle le PMSD proposera également la possibilité d’organiser une manifestation contre le gouvernement, vendredi à Port-Louis.

« La Legal Team du PMSD, avec, entre autres, Jacques Panglose, Adrien Duval et Kushal Lobine, a procédé à une analyse des dispositions de la Constitution par rapport à la démission du Premier ministre. Au PMSD, nous sommes arrivés à la conclusion que la façon dont sir Anerood Jugnauth a présenté sa démission n’est pas légale. Sa zafer “lev pake reste” n’est pas prévue dans la Constitution, qui ne fait pas mention de lettre de démission du Premier ministre, comme c’est le cas pour les autres ministres », a soutenu le leader de l’opposition avant la réunion de la mi-journée. « Dans le cas des ministres, c’est différent, car ils doivent soumettre une lettre à la présidence de la République. Le “lev pake reste” de sir Anerood Jugnauth est une insulte à la population et nous fait devenir la risée de tout un chacun. Il nous fait croire qu’il est “fit” pour s’occuper des dossiers de la Défense, des Affaires intérieures et de Diego Garcia, et pas d’autres ».

Au PMSD, ajoute-t-il, « nous pensons qu’il nous faudra saisir la Cour suprême ». Xavier-Luc Duval a dès lors cité des clauses de la Constitution relatives aux circonstances spécifiques dans lesquelles un Premier ministre est appelé à soumettre sa démission. Il a dénoncé une entorse aux procédures constitutionnelles quand sir Anerood a annoncé à la population samedi que Pravind Jugnauth lui succédera en tant que Premier ministre. « Le choix du nouveau Premier ministre relève de la présidence de la République, qui décide “in her own deliberate judgment”. Dans le cas présent, le choix est imposé à la présidente de la République », a-t-il ajouté, en se demandant comment les cartons d’invitation pour la cérémonie de prestation de serment des ministres ont été distribués dès dimanche, soit avant la démission du gouvernement. « Un autre impair dans leur empressement », devait-il souligner.

À l’hôtel du gouvernement, les quatre partis de l’opposition se sont réunis à la mi-journée en vue de décider de la forme que prendrait leur protestation. Rencontrant la presse juste après la réunion, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, devait souligner qu’il s’agit d’un « moment important dans notre démocratie ». Les quatre partis en question, soit le PMSD, le MMM, le Ptr et le Mouvement Patriotique, dit-il, « sont à 100% d’accord pour dénoncer la manière dont la passation de pouvoir a été faite entre Jugnauth père et Jugnauth fils et pour dénoncer le fait que SAJ n’a pas démissionné » en tant que député, avant de dénoncer « le fait que ce dernier reste comme ministre “baby sitter” ». La manifestation annoncée pour ce vendredi à 15h sur la Place d’Armes constitue, selon XLD, la première action conjointe dans le contexte de cette démarche de protestation. « Nous demanderons la permission à la police pour cette manif, qui devrait démarrer à la Place d’Armes et se terminer à la Place d’Armes. » Le but : réunir des milliers de Mauriciens pour dénoncer cette passation de pouvoir et demander la démission de SAJ en tant que député. XLD a indiqué qu’il y aura des réunions régulières, dont une le mardi 31 janvier à 15h, et d’autres prévues pour préparer la rentrée parlementaire.

Pour sa part, le leader du MMM, Paul Bérenger, a estimé : « C’est un jour bien triste aujourd’hui alors que le deal Papa-Piti est en voie d’être consacré. C’est un véritable viol de la démocratie. Nous nous sommes rencontrés pour exprimer notre opposition totale. » Il a félicité tous les parlementaires ayant pris part à la réunion. « Ce n’est pas une réunion “on/off”. Il nous faut savoir comment manifester notre opposition et à la rentrée parlementaire aussi. » Et de préciser que la manif de vendredi ne revêtira aucune couleur politique. « Ce sera un jour de deuil. »

Le chef de file des travaillistes au Parlement, Shakeel Mohamed, a abondé dans le même sens en soulignant la nécessité d’une telle réunion aujourd’hui. Il a lancé un appel aux jeunes à prendre part à la manifestation. « Que les jeunes qui ont été choqués par ce qui se passe saisissent cette opportunité ! Nous mettons tous de côté nos couleurs politiques respectives pour la nation, pour exprimer un rejet, un dégoût pour un viol d’une démocratie. Votre présence est nécessaire car des années plus tard, quand vous vous demanderez où vous étiez à ce moment… ». Les participants seront vêtus de noir ce jour-là, ajoute le député rouge, « pour signifier le deuil ». Pour lui, « nous avons un objectif commun : le pays avant tout ».

Alan Ganoo, leader du MP, a précisé pour sa part que son parti a tenu à être présent pour « être solidaire de ce mouvement de protestation contre la démarche du MSM ». Il poursuit : « Ce soir, notre bureau politique se rencontrera et je suis convaincu que lorsque je présenterai la décision du groupe parlementaire de manifester, elle sera acceptée. »