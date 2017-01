XLD: « Nous nous attendons à une forte mobilisation »

Les préparatifs pour la marche de protestation, vendredi, des partis d’opposition représentés à l’Assemblée nationale contre la mise à exécution du deal papa-piti pour le Prime Ministership, devront connaître une accélération ces jours-ci. Le leader de l’opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, qui attendait ce matin l’autorisation de la police pour la manifestation pacifique dans les rues de la capitale, se dit confiant de pouvoir réaliser « une forte mobilisation ». Entre-temps, Me Kailash Trilochun, l’ancien Legal Adviser du commissaire de police, Karl Mario Nobin et également de l’Information Technologies Communication Authority (ICTA), a jeté un pavé dans la mare avec une déposition à l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) contre le deal faisant de Pravind Jugnauth le Premier ministre.

« Nous attendons une forte mobilisation à la marche pacifique de quatre partis d’opposition, soit le PMSD, le PTr, le MMM et le Muvman Patriotique, vendredi à Port-Louis, compte tenu des réactions notées face aux développements politiques ces derniers jours. Nous allons manifester notre désaveu contre ce qui s’est passé et ce qui se passe », a déclaré ce matin au Mauricien Xavier-Luc Duval. Même s’il n’est pas encore en présence de l’autorisation officielle du commissaire de police pour cette marche démarrant à la Place d’Armes pour emprunter les principales artères de la capitale avant de revenir au point de départ, il s’attend à le recevoir en cours de journée.

D’autre part, Me Trilochun, qui a fait parler de lui l’année dernière avec des Legal Fees de Rs 19 millions de l’ICTA, est revenu à la charge. Accompagné de Me Anoup Goodary, il s’est rendu au QG de l’ICAC pour consigner une déposition à charge contre les Jugnauth, père et fils, avec le « deal familial pour le Prime Ministership ». Il demande à l’ICAC d’instituer une enquête en vue de déterminer s’il n’y a pas eu d’infraction aux sections 7 (1) et 7 (2) du Prevention of Corruption Act par sir Anerood et Pravind Jugnauth pour la passation du pouvoir au poste de Premier ministre.

Se basant sur la teneur du message de sir Anerood à la nation, samedi, confirmant sa démission en tant que Premier ministre et désignant son successeur, Me Trilochun a attiré l’attention de l’ICAC sur une éventuelle usurpation des pouvoirs constitutionnels de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Aux termes de la section 59 (3) de la Constitution, seule la présidente de la République est habilitée à nommer le Premier ministre.

Affaire à suivre…