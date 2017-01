YANN PAYET : Une percée pianissimo

Nul ne pourrait se douter que ce maigre jeune homme souriant à tout va et arborant une casquette rouge pour dissimuler une chevelure sans forme est détenteur d’un grade 8 en piano. À 21 ans, Yann Payet fait partie de ces artistes qui représentent l’avenir de la musique mauricienne. Il se dévoile au naturel, sans strass ni paillettes. Aux côtés des Inkonus et de Hans Nayna Tribe, il fait bouger les foules à travers l’île.

À la plage de Flic-en-Flac, en ce jour de novembre, Yann Payet, 21 ans, se vide l’esprit. Il n’a presque pas fermé l’œil de la nuit. Il doit prendre part, à 11h, à l’examen qui lui permettra éventuellement de décrocher un Grade 8 en piano. Le grade ultime. Le naturel et la simplicité l’ayant toujours guidé, il a enfourché son scooter de bon matin pour se déstresser au bord de la mer. “Je ne m’étais pas préparé correctement pour ces examens, et si j’avais tenté de réviser à la dernière minute, mo ti pou maye”, confie le jeune homme. Blotti dans un siège au Conservatoire François Mitterrand, à Quatre-Bornes, il revient sur cette étape importante de son parcours. C’est en ce lieu, le mois dernier, qu’il a décroché son Grade 8.

Comme d’autres artistes qui ont marqué le paysage musical mauricien, il habite Cassis. Yann Payet vient d’une famille de musiciens. Alors qu’il n’a que 4 ans, son père, Patrick Payet, guitariste, lui achète une guitare. Mais le petit Yann n’adhère pas à cet instrument. Deux ans plus tard, son grand-père lui offre un clavier. Il s’en approprie tout de suite. “C’était naturel”, dit-il. “Je peux beaucoup mieux m’exprimer avec un piano. Sur une guitare ou une basse, on ne peut faire une note aiguë et grave en même temps. Alors qu’avec le piano, tout est devant soi.” Arborant une casquette rouge, vêtu d’un t-shirt et d’un short gris, le jeune homme pèse ses mots et les appuie d’une gestuelle qui témoigne d’une réelle passion pour l’instrument.

Musique en HSC.

Quelque temps après avoir reçu son clavier, Yann Payet se présente devant sa famille et se met à jouer les démos préenregistrées sur l’instrument. Il les avait apprises seul. Son père l’inscrit à des cours de clavier auprès de Steed Lebon à l’École de la Salle, dans les environs du Champ de Mars. Au départ, Yann Payet assiste aux sessions pour débutants, de 9h à 10h. Mais au bout de quelques mois, le prof lui demande de donner un coup de main aux autres gamins de son âge et d’assister aux classes destinées à ceux d’un niveau supérieur. À 7 ans, il se retrouve donc à aider les autres élèves à écrire des partitions.

C’est en Form I, alors qu’il fréquente le collège Royal de Port-Louis, que Yann Payet s’inscrit au Conservatoire François Mitterrand. Il y suit cinq années de cours classiques, et deux années de jazz avec le regretté Noël Jean. Pour la HSC, Yann Payet prend part, sans grande motivation, aux examens de physique, de mathématiques et de design. “Je suis allé dans un collège où on m’a formaté à penser que je voulais devenir ingénieur.”

Alors qu’il attend ses résultats, il rencontre au Conservatoire Kersley Tuyau, percussionniste du groupe Flashback, qui lui confie qu’il sort des classes dispensées par la directrice en vue de prendre part aux examens de musique en HSC. “Je ne savais pas qu’on pouvait présenter cette matière. Je suis immédiatement allé rencontrer la directrice pour lui dire que je voulais suivre cette classe. J’avais décidé de refaire mon HSC.”

Au collège toutefois, la décision du jeune homme est difficile à accepter. Certains lui conseillent même de se présenter en candidat privé. Mais après d’âpres pourparlers, la direction accepte. En un an, Yann Payet apprend le programme de deux années. Le jour des résultats, il est le premier à obtenir un A dans cette matière à Maurice. “Le collège était très fier de moi”, dit-il. Depuis, il est enseignant de musique au Conservatoire François Mitterrand.

Séga et musiques nouvelles.

Yann Payet se lève du siège bleu et s’installe devant l’imposant piano qui occupe la scène du conservatoire. Ses doigts glissent sur les touches et laissent s’échapper aussi bien des sonorités jazz que classiques. Un mélange de genres qui caractérise le jeune homme, adepte de musiques nouvelles. Lesquelles font fi des barrières conventionnelles et assument un métissage aux teintes de world music. Yann Payet n’aimait pas le séga, à cause de la répétition des accords. “Mo pa ti pe konpran kouma dimounn ti kapav gagn yen avek enn sega 2 lakor.” Ce n’est que récemment, à travers Mr Love, qu’il a appris à apprécier le 6/8. “Dans son dernier spectacle, Mr Love était accompagné d’une grosse formation de musiciens, très loin des habituelles basse, batterie et guitare.”

Yann Payet cite Lin et Otentik Groove, ainsi que Linzy Bacbotte-Raya et Mauravann, notamment avec la reprise de Kabos koze. La ravanne, observe-t-il, a désormais une structure, des partitions, et peut être accompagnée par de nouvelles sonorités. Il s’appesantit également sur l’introduction de nouveaux instruments dans la musique mauricienne. Dont la vulgarisation du cajon par Blackmen Bluz. Ce groupe inspire toujours Les Inkonus, une formation de jeunes dans laquelle évolue Yann Payet. Maloya, jazz, séga, world music : autant de styles que présente ce groupe sur diverses scènes de l’île et qui annoncent la sortie prochaine d’un album aux sonorités plurielles.

Avant de rejoindre cette formation, Yann Payet la suivait à travers les vidéos postées sur internet. En fan inconditionnel, il partageait toutes les reprises des Inkonus. Lors d’un anniversaire à Rivière Noire, il croise deux membres du groupe, Olivier Frappier et Bernard Moonsamy. Ces derniers animent la soirée où Yann Payet est invité. Il s’approche d’eux au terme de leur prestation. “Je leur ai dit que je les appréciais beaucoup, que je jouais du piano.” Quelques semaines plus tard, Les Inkonus le contactent pour un live. Yann Payet accepte. Les prestations se succéderont aux côtés du groupe, jusqu’à ce qu’il intègre officiellement la formation.

Émotion et énergie.

Quelques mois plus tard, suite à un de leurs lives, alors qu’ils attendent le véhicule qui doit les transporter, le chanteur Hans Nayna interpelle Yann Payet, sous la véranda du Baz’Art, à Mahébourg. Il m’a lancé : “Comment tu t’appelles ? Tu as un joli toucher au clavier”. Mo pa ti le krwar ki Hans Nayna ti koz avek mwa !” En janvier 2016, Hans Nayna le recontacte afin qu’il pose des notes de clavier sur son album. Après avoir entendu l’apport de Yann Payet sur les titres Music for the Soul et With You, Richard Hein, l’ingénieur son, propose à Hans Nayna d’étendre la collaboration du pianiste à d’autres morceaux. Ce que le chanteur accepte. Depuis, Yann Payet le suit à travers sa tournée dans l’île en vue de présenter Music for the Soul, un album aux aspirations internationales. “Je me suis retrouvé entouré de gens que j’admire, dont Denis Essoo, Christophe Bertin, Philippe Thomas. Je n’y croyais pas”, dit Yann Payet, le sourire aux lèvres. Même après plusieurs mois, il est toujours impressionné à l’idée de jouer à leurs côtés.

Cette simplicité fait tout son charme. Sur scène, Yann Payet captive plus d’un par l’énergie qu’il transmet. Fan de Chris Martin, le chanteur principal de Coldplay, Yann Payet aura appris de lui que l’émotion transmise compte avant toute chose. Quant à l’agilité et la dextérité aux claviers, il s’inspire de Cory Henry des Snarky Puppy.

À Lakaz de Cascavelle, récemment, avec notamment Hans Nayna et Bryan Armoogum, tromboniste, Yann Payet aura retenu l’attention grâce à la déconcertante simplicité avec laquelle il enchaîne les notes.

Yann Payet prévoit d’envoyer une demande d’inscription au Berklee College of Music à Boston, aux États-Unis. S’il est accepté, il devra débourser quelque Rs 2 millions par année et cherchera des sponsors en vue de l’aider à régler les frais. Un rêve que le jeune homme tient à vivre : “Une fois qu’on termine des études à Berklee, on devient quelqu’un.”