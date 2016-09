YASHIN EMAMDEE : Un doublé qui est source de motivation, mais …

Les choses ne tournent pas mal pour Yashin Emamdee depuis sa séparation d'avec l’entraîneur champion 2015, Ramapatee Gujadhur. Un doublé est tombé dans son escarcelle samedi dernier, d'abord avec un cheval de Shirish Narang et l’autre pour le compte de Raj Ramdin. Toutefois, le cavalier se retrouve avec une suspension de quatre semaines pour n’avoir pas donné toutes les chances à Seven Carat.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il existe un working agreement entre Yashin Emamdee et l’entraîneur Shirish Narang depuis que Raki Kumar Vaibhav a plié bagage.

« Maintenant que je suis en freelance, c’est vrai que je suis sollicité par plusieurs entraîneurs mais j’accorde une petite préférence à Shirish Narang au moment du choix des montes car je leur donne un coup de main au training le matin.»

C’est ainsi qu’il a obtenu plus de montes que Kevin Ghunowa. Après une course quelconque sur Halabaloo et à l’issue de laquelle l’entraîneur lui a un peu tiré les oreilles pour avoir trop fait les extérieurs en fin de parcours, il est vite rentré dans le bain pour signer une victoire in extremis avec Plain Of Wisdom qu’on voyait battu à l’entrée de la ligne droite finale.

« Plain Of Wisdom avait été l’auteur d’une jolie course la dernière fois. Vu qu’il était aligné sur 1365m, je lui accordais une petite chance car il avait surtout couru sur le kilomètre en Afrique du Sud. Je m’attendais qu’il fasse une bonne course mais le pas rapide l’a certainement aidé. Il s’est bien détendu à l’arrière et a bien accéléré en ligne droite.»

En effet, alors que Var’s Dream était finalement parvenu à prendre le dessus sur The Deacon, Plain Of Wisdom s’est amené fort dans les dernières foulées pour avoir le dernier mot. »

Pour revenir à Halabaloo, Yashin Emamdee a trouvé que le cheval l’a un peu déçu.

«J’ai eu du mal à le faire bien sortir des boîtes mais je pense que le fait d'avoir intégré son couloir assez tôt a fait qu’il s’est un peu endormi. Ce n’est qu’après 1200m de course que je l’ai senti entrer dans sa course. Je voulais avoir le first run sur Jullidar mais il est sorti devant moi et je n’ai pas eu d’autre choix que d’attaquer à l’extérieur.

On l’attendait surtout avec Seven Carat qui était le favori de la course réservée aux jockeys et apprentis mauriciens après sa facile victoire lors de sa dernière tentative. Cependant, le cheval a une fois encore fauté au départ.

«Il a subi une gêne de la part de Freedom après le départ», a-t-il soutenu avant d’ajouter que sa selle s’est aussi déplacée vers l’arrière.

«Cela m’a déséquilibré mais mon cheval est resté one paced par la suite et a versé à l’intérieur dans la ligne droite.»

La troisième place de Seven Carat avait permis à Yashin Emamdee de prendre la deuxième place dans le championnat réservé aux Mauriciens.

«Je n’a jamais suivi de près le Mauritian Jockey Series et vous m’apprenez quelque chose en me disant que je suis deuxième au classement. C’est sûr que cela sera maintenant une source de motivation pour moi d’ici à la fin de la saison. »

Les Racing Stewards n’ont toutefois pas été de cet avis et ont suspendu Yashin Emamdee pour quatre journées (voir en pages 58 et 59).

La 24e journée s’est terminée sur une bonne note pour Yashin Emamdee, associé à Port Albert. La course a été facile en fin de compte alors qu’ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Au fait, Port Albert n’a jamais été inquiété à l’avant et il est allé jusqu’au bout de la ligne droite finale.

«Je croyais en les chances de Port Albert. Raj était très confiant avec ce cheval et une fois qu’il a pris les commandes de la course, je savais qu’il serait très difficile à battre.»