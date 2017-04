YEN KANNAMMA : Cadeau musical pour fêter les dix ans du groupe

À l’occasion de ses dix ans d’existence, le groupe Yen Kannamma offre un cadeau d’anniversaire à ses fans. Ce cinquième album comprend 17 chansons, incluant ses meilleurs morceaux ainsi que cinq nouveaux titres. Ce lancement coïncide avec le nouvel an tamoul, qui sera célébré le vendredi 14 avril.

“À l’occasion de nos dix ans d’existence, nous voulions faire un beau cadeau à tous nos fans”, confie Cannen Samynaden, leader de la formation. Un cadeau sous la forme d’un album best of où figurent cinq nouveaux morceaux. Le séga tamil bercera ce cinquième album, qui est avant tout une œuvre dansante dans le cadre des festivités du nouvel an tamoul, prévu le 14 avril.

Cadeau également si l’on considère le prix puisque l’opus sera mis en vente à Rs 100. Une façon de contourner le récurrent problème de piratage. “Le piratage continue à sévir en raison du prix bas auquel le public peut se procurer les albums. Nous avons pensé que cela peut décourager le public d’acheter un album piraté si nous vendons l’original à un prix préférentiel. Avoir un album à ce prix-là devrait faire réfléchir les Mauriciens”, souligne Cannen Samynaden.

Yen Kannamma est connu du grand public pour sa formation musicale et sa vocation d’ouvrir la culture tamoule à toute l’île Maurice. Le groupe a également une portée sociale. “Nous organisons ainsi des concerts pour aider les enfants malades qui requièrent des opérations coûteuses à l’étranger. Nous étions cinq au début et nous sommes maintenant une trentaine de membres, ayant tous la même envie d’aider les nécessiteux.”

Le groupe populaire sera sur la route chaque week-end durant le mois d’avril, histoire de se rapprocher de ses fans. Le vendredi 14 avril, jour du nouvel an tamoul, la formation participera à deux concerts à Mon Choisy, l’un sur la plage et l’autre sur le terrain de football.

Le nouvel an tamoul célébré le 14 avril

Le vendredi 14 avril, le nouvel an tamoul sera célébré à Maurice. Il s’agit de l’année 5119 du calendrier dravidien. Le nouvel an tamoul est aussi appelé Tamizh Puthandu ou Varusha Pirappu. Cette date marque le début du mois de Sittirai, qui est le premier mois de l’année selon le calendrier tamoul.

La coutume veut que les célébrations démarrent le matin par un bain purificateur, suivi de prières. S’ensuivra la préparation d’offrandes. Déjeuner en famille et échange de présents sont aussi prévus en ce premier jour de l’an.