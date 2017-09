YERRIGADOO SAGA : Abdool Rahim ou la crédibilité mise à rude épreuve

Mohamad Husein Abdool Rahim ne pourra échapper à une charge provisoire de Swearing False Affidavit dans l’enquête du Central CID

Troisième séance de déposition, hier en début d’après-midi, aux Casernes centrales pour compléter la rétractation avec ceux cités entendus Under Warning en cours de semaine

Le dénommé Mohamad Husein Abdool Rahim, qui s’est lancé à la mi-semaine dans un exercice de haute voltige en reniant des extraits de son affidavit juré le 12 septembre au sujet de ses allégations contre l’ancien Attorney General, Ravi Yerrigadoo, dans l’affaire de BET365 Online Betting, sera mis à l’épreuve de sa crédibilité. C’est ce que préparent les limiers du Central CID sous la supervision de l’assistant commissaire de police, l’ACP Devanand Reekoye, avec très probablement la conclusion de la déposition-rétractation du principal concerné, ce week-end. Tout compte fait, cet exercice ne devrait pas être de tout repos si la police décide d’adjoindre au dossier des allégations de blanchiment de fonds, des accusations de Sextorsion portées contre lui par son ex-petite amie Lynn Ah Fat depuis une dizaine de jours. À ce jour, il n’a pas encore été confronté aux graves allégations portées contre lui incluant des menaces à peine voilées avec à l’appui des photos osées et indécentes.

Du côté des Casernes centrales, même s’il est question que ceux dont les noms ont été cités dans les dernières déclarations de Husein Abdool Rahim devront être impérativement convoqués pour interrogatoire formel, l’on faisait comprendre, hier, que toute décision au sujet de la prochaine étape sera déterminée à la lumière d’une contre-vérification des éléments mis en avant ou encore des documents versés dans le dossier à charge. Et probablement après consultations avec l’Office of the Director of Public Prosecutions (DPP).

À ce stade, même s’il n’a pas été encore placé en état d’arrestation ou aucune charge formulée contre lui, le dénommé Abdool Rahim devra être inculpé du délit de Swearing False Affidavit avec le document juré le 12 septembre devant le Chief Court Officer /Court Manager de la Cour suprême, L. Budhoo. “Le fait brutal demeure que cet affidavit a été juré par Abdool Rahim et personne d’autre. De ce fait, il ne pourra échapper au délit de Swearing False Affidavit d’autant plus que dans le premier paragraphe, sollicitant l’immunité sous la section 49 (1) de la Prevention of Corruption Act, mention est faite que whereby at the time I make the disclosure, I believe that on solid, factual and reasonable grounds that the information I disclose is true and is of such a nature to warrant an investigation under PoCA”, indiquent des sources autorisées.

En effet, ce délit de Swearing False Affidavit collé au dos d’Abdool Rahim demeure une démarche Sine Qua Non en vue des prochaines étapes de l’enquête où il a impliqué des membres de la rédaction de l’express de même que Roshi Bhadain, ancien collègue de Ravi Yerrigadoo au Conseil des ministres. Mais à hier après-midi, aucune indication n’a transpiré officiellement quant à la décision du Central CID de loger une telle inculpation provisoire dans les prochains jours. Les limiers du Central CIDF se donnent pour priorité de compléter la déposition de Rahim Abdool à l’effet que des aspects de cet affidavit ont été fabriqués avec un Political Motive déterminé. Il fait notamment allusion au plan de blanchiment de fonds dans des comptes opérés à l’étranger avec de faux reçus de BET365 Online Betting.

Dans la matinée d’hier, Abdool Rahim avait fait faux bond aux enquêteurs avec pour excuse qu’il était fatigué après les événements depuis la mi-semaine. Le Central CID voulait à tout prix conclure cet exercice avec des compléments d’informations. Finalement, en début d’après-midi, il était présent dans les locaux pour la reprise de la déposition interrompue vers les 21h30, vendredi. Après cet épisode, le Central CID devra obtenir la confirmation en écrit des circonstances dans lesquelles les services de l’avouée Nanda Hurhangee ont été retenus pour les besoins de cet affidavit.

Les informations disponibles indiquent que les allégations d’Abdool Rahim étaient déjà sous la forme d’un Written Résumé avec pour seule mission confiée à l’avouée la mise en format légal du document à être juré en Cour suprême. L’interrogatoire de Me Nanda Hurhangee à ce sujet devra ouvrir la porte à la convocation de ceux qui ont été en contact avec lui au préalable, soit pendant la journée du dimanche 10 septembre, six mois date pour date après la fameuse attestation de l’ex-Attorney General au sujet du recouvrement des gains de BET365.

Mais qu’est-ce qui a changé entre le 10 et le 21 septembre ?

Mais qu’est-ce qui a changé entre le 10 et le 21 septembre avec Abdool Rahim venant crier sur tous les toits, y compris aux Casernes centrales, que “zotte ti pe servi moi” en avançant que des éléments de ce dossier ont été manipulés avec intention de nuire politiquement à Ravi Yerrigadoo? Les indications sont que les allégations de Sextorsion, jusqu’ici pas une priorité de l’enquête, ont constitué le détonateur. Devant l’avalanche de détails révélés par la victime au Central CID, Me Ashley Hurhangee, dont les services avaient été retenus pour assurer les intérêts de celui qui pouvait encore se présenter comme un Whistleblower, confronte celui-ci à la réalité des faits. Cet homme de loi a pris le relais de Me Roshi Bhadain, qui devait effectuer un déplacement à l’étranger.

Dans la matinée de mardi dernier, Me Hurhangee demande à être convaincu de l’authenticité, de “certain Facebook posts which appear doubtful and dubious.” Abdool Rahim maintient que tout est dans les règles. Devant la pression exercée par l’homme de loi, il finira par céder et avouer que “the Facebook Posts are in fact fabricated.” Cette première brèche dans la confiance entre les deux hommes bouleversera la donne. À partir de là, l’homme de loi décide de se retirer de cette affaire et avertit formellement le Central CID, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) et le Prime Minister’s Office de sa décision car “Abdool Rahim has maliciously misled me” et que, dans un tel contexte, sa position professionnelle devenait éthiquement intenable.

À partir de là, “boule viré” avec Abdool Rahim laissant entendre à ses interlocuteurs de manière menaçante que “mo pe call Sundanum ek Ravi. Mo pou dire zot tou sa ki mo fine dire lor zotte manti sa.” Des témoins ayant assisté à ces échanges avancent qu’un erregistrement de la scène pourrait exister car Me Hurhangee aurait insisté pour que “tout soit mis On Record.” Toutefois, aucune confirmation n’était possible à hier soir, même si cette éventuelle pièce à conviction pourrait porter préjudice à la crédibilité de ce témoin-suspect sous la menace d’une inculpation provisoire de Swearing False Affidavit.

Et 48 heures après, Abdool Rahim faisait volte-face avec ce qui est perçu comme “un grand déballage” de complot contre Ravi Yerrigadoo, dont une séquence publique d’excuse à l’ancien Attorney General dans cette affaire sans compter une reconstitutions des faits dans des lieux qu’il a visités dimanche et lundi, dont un appartement à Port Chambly, le siège de l’express et même la résidence de Roshi Bhadain, où la police n’a pu avoir accès en l’absence du principal concerné.

AFFIDAVIT DU 12 SEPTEMBRE : Des faits qui peuvent être vérifiés

Dans sa rétractation au Central CID, Mohamad Husein Abdool Rahim ne remet pas en cause tous les éléments de l’affidavit. Il allègue que des éléments auraient été “twisted” en vue de porter préjudice à l’ancien Attorney General, Ravi Yerrigadoo, tout en niant catégoriquement tout projet d’opération de blanchiment de fonds. Toutefois, le fond de cette affaire repose sur cette attestation du 10 mars 2017 signée de l’ancien Legal Adviser de l’État. Le poids de cette Documentary Evidence attend d’être évalué.

Dans sa déposition, vendredi, Abdool Rahim a donné une nouvelle version au sujet de ce document, exonérant l’ancien Attorney General. Devant les explications fournies par Ravi Yerrigadoo dans la soirée de vendredi, le Central CID tente de confirmer s’il y a eu manipulation malicieuse de cette attestation fournies à quelqu’un sous le coup d’une accusation de Swindling.

Ci-dessous un survol des faits dans l’affidavit du 12 septembre, qui peuvent être vérifiés sans contestation:

— Arrestation d’Abdool Rahim dans un cas d’escroquerie de Rs 500 000 au préjudice d’un policier. Un accord de réglement signé devant l’avoué Pazhany Rangasmy en date du 30 novembre 2016 en fait foi, même si à ce jour seulement Rs 300 000 été remboursées.

— La rencontre du 14 février à l’Attorney General’s Office, rendez-vous arrangé par l’intermédiaire de Sylvio Sundanum, General Manager de Dry Cleaning Services Ltd. But: tirer au clair les conséquences du Freezing Order sur les comptes d’Abdool Rahim dans l’affaire de Swindling.

— Encore un autre rendez-vous accordé à Abdool Rahim par l’ancien Attorney General à son bureau à 10h30 le 16 février. Ce jour-là, il est également question d’un Certificate of Character à obtenir. Des démarches sont entreprises le même jour aux Casernes centrales en présence d’un des Advisers affecté à l’Attorney General’s Office.

— L’application pour le Variation Order en vue de pouvoir effectuer le déplacement du 10 mars à Dubayy et en Europe. La version de l’homme de loi d’Abdool Rahim, Me Luckeeram, aura toute son importance dans le dossier vu qu’au paragraphe 38 de l’affidavit, il allègue que “the application for variation order was written in the office of the Attorney General in the presence of Ravi Yerrigadoo.”

— L’autorisation de la Cour en date du 9 mars pour lever l’Interdiction to Departure avec le paiement de la caution de Rs 300 000 assuré par Sylvio Sundanum le lendemain et le départ intervenant le même jour.

— Auparavant, soit le 27 février, des démarches avaient été entreprises auprès du Passport and Immigration Office pour avoir accès au passeport d’Abdool Rahim, qui avait été “impounded” par le Passport and Immigration Office après son arrestation pour Swindling. Un scan de ce document était nécessaire pour les démarches de visa à Dubayy. De échanges de message et la version du Passport and Immigration Office devront compter.

— Le compte ouvert au nom de Sylvio Sundanum à l’Emirates NDB Bank le 13 mars et l’échec des mêmes procédures au nom d’Abdool Rahim.

— Les procédures alléguées à la Compagnie Privée de Conseil et d’Investissements SA de Genève au nom de Sylvio Sundanum sans compter le voyage en TGV pour se rendre à Genève, le ticket de train déjà versé à l’affidavit, ou encore

— l’incorporation de la société H.A.S. Trade and Investment Ltd avec le H pour Husein et le S pour Sylvio au retour du périple de la mi-mars en Europe et à Dubayy.

BHADAIN : J’étais sceptique face aux allégations contre Yerrigadoo

Roshi Bhadain, qui est mis en cause comme ayant participé à un complot contre l’ancien Attorney General, Ravi Yerrigadoo, sur la base de la teneur de l’affidavit du 12 septembre, a servi une mise en demeure, hier, à Mohamad Husein Abdool Rahim pour des propos jugés diffamatoires à son égard. Suite à une intervention sur les ondes d’une radio privée, jeudi après-midi. Cette démarche, initiée alors que le principal concerné se trouve à Londres, est accompagnée de menaces de poursuite avec des réclamations de Rs 50 millions. La mise en demeure, qui permet à Roshi Bhadain de donner sa version des faits, est rédigée par les soins de Me Yash Balgobin, avoué.

Roshi Bhadain affirme être totalement étranger des tractations au sujet des préparatifs de l’affidavit exposant une éventuelle formule de blanchiment de fonds par le truchement de BET365 Online Betting. Il va plus loin en ajoutant que quand il avait pris connaissance de la bouche d’Abdool Rahim des allégations contre Ravi Yerrigadoo, il n’avait pu s’empêcher de faire preuve de scepticisme à ce sujet. « Abdool Rahim then explained the facts of his case and after listening to him, I stated in the presence of witnesses that I was sceptic and was not convinced about the involvement of Mr Ravi Yerrigadoo, who is a professional Barrister, whom I know well », souligne Roshi Bhadain dans la mise en demeire, qui se lit en sept pages.

Roshi Bhadain ajoute qu’il n’était pas présent au moment où l’affidavit avait été juré : « Roshi Bhadain avers that he had neither seen nor been sent a copy of that sworn affidavit, which he subsequently read online. » Il nie également avoir accompagné le dénommé Abdool Rahim au QG de l’Independent Commission Against Corruption pour sa déposition. Réagissant aux allégations colportées à son encontre, il relate la chronologie événements en date du 10 septembre.

« Ce jour-là, j’étais en campagne sur le terrain pour la partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes (No 18) quand Nad Sivaramen, rédacteur en chef de l’express avait pris contact avec moi. Il voulait me rencontrer de manière urgente pour aborder un dossier important. Il ne voulait pas en parler au téléphone », déclare Roshi Bhadain.

Compte tenu de ses obligations de campagne électorale, Roshi Bhadain devait fixer un rendez-vous après 19h au QG de son parti à Quatre-Bornes. Il apporte une précision à l’effet qu’il n’avait jamais rencontré le dénommé Abdool Rahim auparavant. Nad Sivaramen était également accompagné d’une autre membre de la rédaction de ce quotidien. « Nad Sivaramen explained that Abdool Rahim had come to see him to disclose an important case, the facts of which were going to be published in l’express the following moring. He also explained that Abdool Rahim was fearing or his life, as one Sylvio Sundanum had been threatening him and he needed to retain the services of a Barrister », note encore la mise en demeure.

Mention est également faite des contacts établis au préalable avec Me Shakeel Mohamed, qui avait fait état de l’incompatibilité de son appartenance au comité parlementaire de l’ICAC et le fait que cette enquête doit être instruite par cette même institution. Le nom d’un autre avocat approché en vain est également cité.

Roshi Bhadain donne des détails des explications d’Abdool Rahim avec des documents pour étayer ses dires au sujet des allégations, dont l’attestation du 10 mars signée de Ravi Yerrigadoo soutenant que « there is no legal impediment to Mr Mohamad Husein Abdool Rahim lawfully receiving any stakes due to him from BET365 ». Devant la demande en vue de retenir ses services en tant que conseil légal, il devait décliner cette offre « as he would be taken up with his electoral campaign, it would be advisable for him to retain the services of another counsel ». Subséquemment, le dossier devait atterrir sur le bureau de Me Ashley Hurhangee, avocat et Nanda Hurhangee, avouée.

Au début de la mise en demeure, Roshi Bhadain a précisé que le dénommé Abdool Rahim ne pouvait se rétracter au sujet des allégations de blanchiment de fonds contre Ravi Yerrigadoo, car « there has never been any allegation of blanchiment made against Ravi Yerrigadoo ». Affaire à suivre...