A pointé à l’ouverture des boîtes pour se retrouver en arrière-garde, lui qui affectionne la course avec le pas. A été forcé en troisième épaisseur à partir des 1000m et contraint de faire encore plus les extérieurs à partir de la rue du gouvernement. Malgré ces déboires, il a conclu honorablement pour gagner quelques rangs.

FLOWER BLUE — SIMON JONES

Les 1500m étaient visiblement trop longs pour les débuts de ce petit gabarit d’autant qu’il n’avait jamais été aligné au delà des 1400m dans son pays d’origine. Il a tenté de tirer profit de son poids plume pour prendre le train à son compte, mais a été contraint de suivre sur l’arrière-main d’After Midnight. Malgré son parcours compliqué, il s’est montré accrocheur pour la troisième place.