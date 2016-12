YOUTH EMPLOYABILITY CAMP AU SOS VILLAGES D’ENFANTS MAURICE: DHL assure la formation 10 jeunes au monde du travail

DHL Maurice a assuré, conjointement avec SOS Villages D’Enfants Maurice, la formation de 10 jeunes, âgés de 15 à 18 ans au monde du travail, à travers son programme GO Teach. Cette formation a été dispensée le jeudi 1er et le vendredi 2 décembre au Centre de vacances de Trou-aux-Biches.

Les participants qui sont des résidents des villages d’Enfants SOS et des bénéficiaires du programme SOS Villages D’Enfants pour le renforcement des familles dans des poches de pauvretés étaient été réunis sous la direction des travaux sociaux du Village et les cadres supérieurs de DHL Maurice. Le but ultime de ce programme était de placer ces jeunes dans une situation réelle lorsqu’ils feront leur entrée sur le marché du travail. Ils ont été récompensés par un certificat de participation.

Rahman Bholah, Managing Director de DHL Maurice, a lors de la remise des certificats parlé d’une véritable expérience humaine. “Au départ, nous voulions tenter quelque chose de nouveau. Lorsque nous avons mis sur pied ce programme, avec l’aide de SOS Villages D’Enfants Maurice, nous nous sommes, très vite, rendus compte que ces jeunes sont entrés dans le bain et le fait qu’ils étaient en situation réelle a fait que cette expérience s’est avérée un succès”, a-t-il dans les locaux de DHL Maurice à Port-Louis.

En fait, ce sont les cadres supérieurs de DHL Maurice qui ont été appelés à jouer les Human Resources Managers lors d’entretiens d’embauche avec les 10 jeunes du SOS VIllage d’Enfants. “Cette expérience est le résultat de notre réflexion sur les défis des jeunes qui sont dans des situations difficiles. Avec l’aide de DHL Maurice, nous avons pu mettre en place un modèle de formation participative et individualisée qui intéresse ces jeunes et les met en confiance. Cette formation est basée sur le principe de développement durable. D’autres formations de ce type sont à suivre afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de s’y impliquer”, a souligné, pour sa part, Amédee Dabeecharun, Managing Director de SOS Villages D’Enfants Maurice.

Notons que depuis plusieurs années DHL Maurice soutient SOS Villages à travers le programme Go Teach .