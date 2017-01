YOUTH EMPLOYMENT PROGRAMME : 37 employeurs sur la liste noire

Si le soutien des employeurs est recherché par le Youth Employment Programme (YEP) pour résorber le chômage chez les jeunes à travers un placement d'une durée d'un an en entreprise, ils sont 37 qui sont déjà sur la liste noire du ministère du Travail et ne seront plus autorisés à être de nouveau inscrits sur la base de données du YEP. Suivant les plaintes reçues au ministère du Travail de janvier 2013 à décembre 2016 par les jeunes qui sont passés par ce programme pour un emploi temporaire payant, ces entreprises ont été prises en délit de ne pas respecter les conditions imposées.

Dans son rapport, le ministère du Travail évoque plusieurs anomalies provenant de ces entreprises. La plus courante est le non-respect du paiement de l'allocation mensuelle aux stagiaires. Selon la Section 15 du YEP, "any breach of any of the terms of the Agreement by the Employer may result in the termination of the Agreement and the disqualification of the Employer from further participating in the YEP and the Employer may be subject to legal proceedings as a result of the breach of any terms of the Agreement".

Ces entreprises ont été épinglées suivant les plaintes déposées par les jeunes qui ont été placés en formation. Les jeunes qui sont inscrits sur la base de données du YEP sont choisis par les employeurs qui sont aussi enregistrés. Selon les chiffres du ministère du Travail, 75 plaintes ont été déposées depuis le mois de février 2015 à ce jour.

Outre le non-paiement de l'allocation mensuelle aux jeunes, les entreprises rétribuaient ces jeunes en plusieurs versements. Ils étaient aussi payés en retard. Certaines entreprises ont été trouvées coupables d'offrir un contrat de travail aux jeunes et de leur avoir demandé de signer un "bond". De plus, dans son rapport, le ministère révèle que ces jeunes ont aussi été appelés à signer une réclamation de remboursement envoyé au HRDC sans même touché d'allocation. Certaines entreprises qui avaient offert un emploi aux jeunes les avaient toujours maintenus sur la liste des stagiaires.

En stage pendant quelques mois dans une entreprise fermée depuis 2016 et sise à Pointe-aux-Sables, S.G, une enseignante de 23 ans explique le calvaire qu'elle a vécu. "J'avais eu un stage dans une entreprise en 2016. J'étais vraiment contente, car je suis restée à la maison pendant plusieurs mois. Toutefois, au bout de quelques mois dans cette entreprise, j'étais déçue par la manière de faire de la direction", explique cette jeune fille. Elle dit qu'elle ne recevait pas la totalité de son salaire chaque fin de mois comme les règlements du YEP le préconisent. "Je devais me rendre dans le bureau du comptable pour réclamer mon dû", dit-elle en ajoutant qu'elle ne recevait que la moitié de son salaire de deux mois d'attente. "Je n'en pouvais plus de cette exploitation, et j'ai donné ma lettre de démission", avance-t-elle. Pour la jeune fille, le stage qu'elle avait obtenu lui plaisait, car elle croyait pouvoir participer aux dépenses familiales. "Il est difficile de trouver un emploi en ce moment, mais exploiter les jeunes après leurs études n'est pas correct", dit-elle. Selon elle, d'autres personnes qui ont suivi un stage au même moment qu'elle, sont passées par la même situation. "Plusieurs jeunes ont préféré partir plutôt que d'attendre des mois avant d'être payés", dit-elle.

Depuis le mois de février 2015, le ministère du Travail a soumis deux cas à la police pour des enquêtes approfondies. Selon le ministère, ces deux compagnies ont effectué des activités illicites sous le YEP. Il ressort que ces entreprises ont utilisé le nom de stagiaires qui n'ont jamais travaillé pour elles et ont falsifié leurs signatures pour réclamer le remboursement d'allocation du HRDC. Il semble que cette situation continue. Depuis le début de cette année, un nouveau cas de faux a été découvert qui sera confié à la police

De plus, on nous apprend qu'un suivi est fait avec les employeurs et les stagiaires pour que les règlements du YEP soient respectés. Selon les chiffres du HRDC, Rs 112 355 656 ont été payés aux entreprises qui ont placé de jeunes chômeurs en 2016.

Roland Dubois : "Plus de 16 748 jeunes placés depuis le lancement du YEP"

Le professeur Roland Dubois qui chapeaute le programme YEP depuis son lancement en 2013 se réjouit que 16 000 jeunes oaient pu être placés dans différentes entreprises. "Chaque mois nous plaçons entre 300 et 350 jeunes dans cinq secteurs d'activités. Environ 60% de ces jeunes ont trouvé un emploi permanent", dit le directeur du programme. Les cinq secteurs qui attirent le plus sont le commerce, les TIC, le secteur professionnel, l'hôtellerie et le manufacturier. Selon ses analyses, de nombreuses entreprises sont à la recherche de ceux qui ont terminé le cycle secondaire pour divers métiers, mais ne les trouvent pas. Parmi les inscrits sur la base de données du YEP, 82% détiennent le SC ou le HSC et 18% sont titulaire d'un diplôme. A ce jour, ils sont 7 000 jeunes enregistrés au YEP qui attendent toujours un emploi et 2 500 diplômés figurent dans cette liste. Si le YEP est un programme qui "marche très bien", Roland Dubois avance que des nouveautés seront bientôt apportées.

Le YEP a été mis en place en 2013 dans l'objectif de réduire le taux de chômage dans le pays. Ce programme lancé par le ministère des Finances est sous la tutelle du ministère du Travail depuis février 2015.