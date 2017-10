YVES WINKIN, DIRECTEUR DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS À PARIS : Gardien du Versailles des Techniques

La fondation Meta-Morphosis n’aurait pas pu trouver meilleur invité d’honneur pour marquer La Cité mécanique qu’Yves Winkin, directeur du Musée des Arts et Métiers à Paris. Admiratif de la démarche innovatrice de préservation du patrimoine industriel de ses hôtes, il estime que pour pérenniser les trésors matériels et immatériels de Maurice, un regard neutre et objectif sur la hiérarchisation arbitraire du patrimoine est nécessaire. Rencontre.

Avec 225 ans d’histoire, le Musée des Arts et Métiers, que dirige Yves Winkin depuis début 2015, est l’un des cinq plus grands musées mondiaux en matière d’histoire des sciences et des techniques. “Notre objectif est de préserver des pièces qui seront utiles et pertinentes pour léguer aux générations futures, afin de bâtir notre histoire.” C’est la démarche de protection industrielle, mise en chantier par la fondation Meta-Morphosis, qui l’a interpellé dans un premier temps.

La rencontre d’Yves Winkin et d’Axel Ruhomaully, cofondateur de Meta-Morphosis, est tissée sur un fond d’origine belge commune mais aussi sur un heureux hasard. Il y a deux ans, Axel Ruhomaully se rend à Verviers, ville lainière francophone de Belgique, pour photographier les machines liées à l’industrie textile. En discutant avec Jacques Thonnard (natif de la région), qui l’accompagne dans un entrepôt, ce dernier lui confie qu’un de ses amis d’école primaire, également un Verviétois, venait d’être nommé directeur du Musée des Arts et Métiers de Paris.

Accompagnement et dialogue.

Un heureux enchaînement qui a conduit à cette collaboration fructueuse entre deux passionnés de patrimoine industriel. La relation est en train de se formaliser. Le chaperonnage d’Yves Winkin apporte une certaine légitimité et une caution à l’action de Meta-Morphosis. Parallèlement, le modèle économique sur lequel se base cette structure est une source d’inspiration pour Yves Winkin, dans la mise en place de projets futurs au sein du musée.

“Tout comme nous le faisons au conservatoire, Meta-Morphosis constitue un patrimoine à Maurice pour éveiller les consciences”, souligne Yves Winkin. “Mais ce qu’ils font mieux que nous, c’est de mêler deux dimensions : matérielle (objets) et immatérielle (les gestes), et leur donne une seconde vie en les détournant de leur fonction première.” Il est inspiré par la démarche de cette fondation de ne pas faire œuvre uniquement d’histoire des sciences et des techniques, mais d’un travail artistique et d’accompagnement, de dialogues entre les machines et des artistes contemporains.

Transmission du savoir-faire.

Il y a vingt ans, c’est avec l’illusion que l’île n’était que “plages et filaos” qu’Yves Winkin avait regagné la France. En 2017, pour son deuxième séjour chez nous, le directeur du Musée des Arts et Métiers rentre convaincu de la richesse du patrimoine mauricien. “Il faut avoir une vue systémique et globale sur l’articulation de tous les patrimoines, matériels et immatériels de Maurice.” Une idée qui s’est renforcée lors d’une balade à vélo dans le village de Poudre D’or. Il est fasciné par la rencontre avec un pêcheur s’attelant à réparer ses casiers. Dans quelques années, ce mode de pêche peut être amené à disparaître. “En revanche, si on accompagne ce pêcheur et qu’on lui permet de transmettre son savoir-faire, sa descendance pourrait devenir plus tard designer ou s’épanouir dans l’artisanat.”

De surcroît, les offres dont les touristes peuvent bénéficier sont multiformes. “Le patrimoine architectural est important à préserver, mais il est aussi malheureux de laisser filer ce pêcheur et ses pièges à poissons, sans successeur. C’est ainsi qu’on assure la transmission transgénérationnelle et valorise le patrimoine.”

Préservation du patrimoine.

Il ne faut pas se tromper : les hiérarchies n’existent pas en matière de patrimoine. “Que ce soit le patrimoine culinaire, sonore ou environnemental, une réflexion peut être menée à Maurice sur cette extraordinaire diversité, sans se figer sur la perte d’un vieux bâtiment.” Pourquoi une église serait-elle plus noble qu’un entrepôt de chemin de fer ou une recette de tarte aux pommes de la grand-mère ? “Il faut toujours considérer qu’il y a de la vie, de l’émotion et de l’amour dans la tarte aux pommes. Des détails infimes qu’il faut préserver et rentre compte dans les opérations comme l’exposition La Cité mécanique, ou des musées à naître à Maurice.”

“Bien qu’un musée soit une manière de préserver les patrimoines, elle n’est pas une réponse à tout. D’autres recours sont envisageables.” Le directeur du Musée des Arts et Métiers souligne que les musées en France ont récupéré toutes les fonctions des maisons de la Culture des années 60. Les acteurs de la culture à Maurice devraient penser musée, non pas comme une belle vitrine mais comme un lieu de mémoire collective, de pédagogie alternative et dynamique, qui peut servir aussi bien les enfants que les étudiants des universités.



Le Versailles des Techniques

Aussi connu comme le “Versailles des Techniques” de Paris, l’espace des Arts et Métiers abrite le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), établissement d’enseignement supérieur, ainsi que le Musée des Arts et Métiers. Le musée retrace l’histoire des techniques, depuis le 16e siècle, dans sept domaines : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transports.

En 1794, l’abbé Henri Grégoire fonde le CNAM. L’idée de ce dernier, “qui avait juré fidélité à la révolution française”, était de créer un conservatoire qui devait conserver des machines et servir d’instruments pédagogiques pour entraîner le peuple dans la révolution industrielle. “Le musée abrite aujourd’hui les pièces les plus célèbres de l’histoire des sciences et des techniques, comme l’avion de Clément Ader, la première caméra des frères Lumière, la machine à calculer de Blaise Pascal, le gazomètre du chimiste Lavoisier.”