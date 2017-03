ZANDER BLOM : Poétique du regard

Suivant les orientations de l'art contemporain et de la plateforme culturelle mauricienne d'amener la scène vers le public, ce dernier est invité à la 2e édition de « Où poser la tête ? », une exposition appelée à se renouveler, nous disait la curatrice Julie Crenn à l'Institut d'art contemporain de l'océan Indien (ICAIO), à Port-Louis. C'est l'artiste sud-africain Zander Blom, né en 1982 à Pretoria (Afrique du Sud) qui vit et travaille à Johannesburg. Il prend le relai, pour quelques mois à partir d'avril, de l'exposition collective « Où poser la tête » à ICAIO.

Zander Blom est le lauréat de la troisième édition du Prix Jean-François Prat en 2014. Concernant les activités autour de l'exposition de Blom, intitulée « Polaris & Ursae minor », qui sera ouverte au public du 11 avril au 20 juin, une conférence est prévue le 30 mars 2017 avant l'exposition de l'artiste. Comment présenter Zander Blom ? Il est devenu artiste sans passer par une école d'art. Autodidcte donc.

Une première partie importante de son travail, The Drain of Progress, a été exposée à Johannesburg (2007), au Cap (2008) et à Londres (2009). Ensuite, son exposition The Travels of Bad a été montrée à Johannesburg et au Cap (2009).

Des expositions personnelles ont eu lieu ensuite au Savannah College of Art à Savannah et Atlanta aux Etats-Unis (2011-2012), à la galerie van der Mieden à Antwerp et au centre d'art 5x6x9 de Berlin (2010), en plus de celles montrées à la Galerie Stevenson.

Zander Blom a commencé par s'intéresser à l'abstraction menant une réflexion sur les œuvres de Francis Bacon, Jackson Pollock, Piet Mondrian, entre autres. Il s'est intéressé à distance sur leurs démarches créatives, leur positionnement dans l'histoire de l'art. Après une période où il mêlait photographie et peinture, Zander Blom a commencé à travailler l'huile, approfondissant sa réflexion sur l'art contemporain, le flux de la conscience.

Pour Zander Blom l'abstraction est partout, à Maurice, Pretoria, etc. Cette forme artistique s'installe et peut être vue partout. Un espace-temps décentré. « Polaris » tire son nom de l'étoile Polaire et « Ursae minor » de Petite Ourse. On notera que l'imagerie de l'espace fait partie des thèmes explorés par le peintre.

Certains travaux montrent des vues de la Terre depuis l'espace. D'autres travaux montrent des formes géométriques, des reliefs, l'exploration de la couleur. Lors de l'exposition de Zander Blom sera montrée l'installation « Modern painting », qui donne à voir différents aspects de l'atelier de l'artiste, sa palette, ses outils de travail. A voir et à explorer !