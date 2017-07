ZANFAN ROCHE-BOIS—JOHNNY LATOUR (PRÉSIDENT): « Manif de rue si les habitants ne trouvent pas un emploi dans le port »

Johnny Latour, le président de Zanfan Roche-Bois, demande à ses membres de rester mobilisés pour descendre dans la rue si jamais des habitants, surtout les jeunes, ne trouvent pas un emploi dans le port. Ils doivent avoir priorité lors des recrutements, qui auront lieu très prochainement à la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL), dit-il.

« Si ban zanfan dans Roche-Bois pas dan recrutement ki pe fer, nou pou blok portik. Ena dimounn lontan pas ti kapav tan koz le port. C’est enn landwra ki ti reservé pou enn catégorie travayers ki ti pe galoupé lors madrier pou saryé du sucre, la farine ek diriz. Zordi letan bizin gagne travail, gagn nou par gâteau. Zotte ale partaz li dan circonscriptions no, 7, 8 ek 13. Nu considéré ki li enn grav linzistis. Fer leker faire mal », a soutenu Johnny Latour lors d’une conférence de presse ce matin.

Selon lui, si aujourd’hui le port a été modernisé, c’est « grâce aux sacrifices de nos grands-parents ». Il demande au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et à Prakash Manthrooah, son Senior Adviser, d’organiser une rencontre avec les habitants au plus vite pour qu’ils puissent exprimer leurs inquiétudes face à la montée du chômage dans la région de Roche-Bois. « Si on ne nous prend pas au sérieux, le cyclone de classe 1 déjà en vigueur à Roche-Bois pourrait s’intensifier et passerait en classe 4. Mer Rouge était la seule source de revenus dans les années 1970 pour les habitants de Roche-Bois. Nos grands-parents allaient pêcher matin et soir pour pouvoir nourrir la famille. Si nous, les petits-enfants des dockers, nous ne trouvons pas un emploi dans le port, où allons-nous le trouver, à l’aéroport de Plaisance ? » dit-il.

David Fine, le secrétaire de l’association Zanfan Roche-Bois, a brillamment réussi ses examens du Higher School Certificate (HSC). Il dit avoir postulé pour différents postes dans le secteur public et dans les corps para-étatiques. « J’attends toujours. Pas vine dir moi ki mo pas konn passe balié », dit-il avec colère. « Nous sommes dans un pays démocratique. Nous avons nous aussi droit à un travail comme tous les citoyens. Il est temps que les autorités prêtent une oreille attentive à nos revendications. Nous avons été victimes et nous subissons toujours de l’injustice ».

Tout comme Johnny Latour, il insiste pour une rencontre au plus vite avec le PM et les responsables du port avant que ne commence l’exercice de recrutement, qui selon lui va débuter très prochainement.

Éliezer François, ancien syndicaliste, était présent lui aussi pour soutenir l’Association Zanfan Roche-Bois dans son combat. Il a rappelé à l’assistance le rôle qu’il avait joué pour que les employés du port obtiennent la garantie qu’ils toucheraient une allocation après sa mécanisation. « Zot bizin gagne priorité dans le Port. Mo pou donn zot tou mo soutien pour ki ena la justice ».