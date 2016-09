ZESPRI CHEF’S CHALLENGE - LE 10 SEPTEMBRE À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE : Le kiwi au cœur de la compétition

La Mauritius Chefs Association, comptant les meilleurs Chefs de l’île en provenance des différents hôtels, en collaboration avec SKC Surat Ltd, Panagora Marketing Ltd et Oxenham, organise une compétition culinaire, Zespri Chef’s Challenge, qui se tiendra le 10 septembre à l’École hôtelière Sir Gaëtan Duval. Le kiwi sera le thème de cette compétition culinaire, où des prix, soit or, argent et bronze, seront décernés aux trois meilleurs Chefs de Maurice, lesquels repartiront aussi avec un Cash Prize de Rs 15 000 dans chaque catégorie, un trophée et Rs 5 000 pour le dressage de la table.

Zespri Chef’s Challenge, une idée de la compagnie SKC Surat Ltd, « a été principalement organisée pour valoriser le métier de Chef », explique Angélique Armoogum, vice-présidente de la Mauritius Chefs Association. Dans ce contexte, un des fruits que la vice-présidente a voulu valoriser est le kiwi. Ce sont les jeunes Chefs qui seront mis à l’honneur. Ils devront faire montre d’une parfaite maîtrise en cuisine et de leur notion du produit proposé.

Ce concours comptera trois parties : entrée, plat principal et dessert. Pour l’entrée, les ingrédients de base à utiliser sont le saumon, le kiwi vert, le kiwi jaune et le letchi. Pour le plat principal, ils devront réaliser un menu à partir de caneton, de pintade, de haricots verts surgelés et l’ananas. Le chocolat blanc, le kiwi vert et jaune et la goyave devront, eux, faire partie du dessert. Tous les ingrédients imposés devront être utilisés lors de la compétition et chaque fruit et légume doivent provenir du marché local.

Pour participer au Zespri Chef’s Challenge, l’équipe composée doit être, le 10 septembre, à 10 heures précises à l’École Hôtelière Sir Gaëtan Duval. Chaque équipe doit obligatoirement comprendre un chef de file, un chef pâtissier et un commis. Un tirage au sort, à 10 h 30, déterminera la manière dont chaque équipe procédera. Le même numéro sera par la suite attribué à l’équipe chargée de la restauration dans l’après-midi. Angélique Armoogum souligne que chaque équipe doit apporter ses ustensiles de cuisine et ses assiettes qui compteront lors de la présentation. « Il y aura un check-in pour s’assurer que les plats n’ont pas été préparés à l’avance. Tout doit se faire sur place. Chaque équipe préparera un repas pour 13 convives. » La compétition démarre à 11 heures et les premiers plats seront présentés aux membres du jury vers 16 heures. Toutefois, aucun participant n’aura le droit d’afficher sur ses plats le logo de l’hôtel qu’il représente.

Angélique souligne également que, pour le dressage de la table, le thème choisi est « constellation ». « Il faudra qu’il y ait, au sein de chaque équipe, un élément féminin en cuisine. » La touche locale sera privilégiée de même que la créativité, le savoir-faire et le talent. Les hôtels qui participeront à Zespri Chef’s Challenge sont les suivants : Heritage Awali Hotel, St Régis Hotel, Maradiva Hotel, Sofitel Imperial Hotel, Sugar Beach Hotel, The Residence Hotel, Sofitel So Hotel, Long Beach Hotel, École hôtelière Sir Gaëtan Duval et Belle-Mare Plage. Pour Vivian Albert, de SKC Surat Ltd, cette compétition apporte, cette année, une nouveauté de par son thème phare, Zespri Kiwi Chef’s Challenge. « Ce sera une belle découverte pour les participants, car ils seront appelés à décortiquer ce fruit selon les saveurs tout en conservant son goût et son authenticité. »