ZESPRI KIWI CHEF’S CHALLENGE : Belle Mare Plage Hotel remporte deux prix

Le concours Zespri Kiwi Chef’s Challenge, tenu samedi dernier à l’École Hôtelière Sir Gaëtan Duval, à Ébène, a vu la consécration du Belle Mare Plage Hotel comme Overall Winner et Best Starter.

Zespri Kiwi Chef’s Challenge avait pour partenaires la société Surat, importateur de Kiwi Zespri, Panagora et Oxenham sous l’égide de la Mauritius Chefs Association, et était présidé par le chef Mooroogun Coopen. Le concours était placé sous quatre thèmes, à savoir Best Starter, Best Main Course, Best Dessert et Best Table Presentation. Le jury composé de Nizam Peeroo, Umesh Koonja, Bruno Sewraz et Vijranand Kallooa, a eu la délicate mission de départager les six participants nommément le Long Beach Hotel, Maradiva, Heritage Awali, Belle Mare Plage, Sofitel Imperial ainsi que l’École Hôtelière SGD.

La compétition a démarré aux alentours de 10 h et tous les menus étaient axés autour du kiwi. Les autres critères observés étaient la présentation générale, la température, la propreté, l’appellation des plats, le goût et l’harmonie, les ingrédients requis avec emphase sur les produits locaux, la créativité et l’innovation ainsi que la présentation. Le concours s’est clôturé vers 21 h avec le prix de L’Art de la Table décerné à L’École Hôtelière, le Best Starter à Heritage Awali, Best Dessert à Long Beach Hotel et l’Overall Winner à Belle Mare Plage Hotel avec une récompense de Rs 30 000 et une plaque.