ZIG ZIGGURAT : La face cachée de Stéphanie Desvaux

Elle est connue pour sa passion pour la photographie, mais Stéphanie Desvaux a d’autres cordes à son arc. Elle touche également à la peinture, à la sculpture, au dessin et aux installations. Du 27 octobre au 10 novembre au Dock 13 à Port-Louis, l’artiste fera découvrir ses talents cachés à travers l’exposition Zig Ziggurat, réalisée en collaboration avec The Third Dot.

“J’aime montrer des choses authentiques et rares”, dit Stéphanie Desvaux. La passionnée de photographie propose une exposition qui met en lumière plusieurs types d’art. À partir du 27 octobre, peintures, dessins, sculptures, installations et photos feront partie d’une exposition d’œuvres toutes réalisées par l’artiste.

Nous l’avons rencontrée dans son atelier à Pereybère. Six ans après sa première exposition en solo, elle attend le jour J avec impatience. “Il y a un petit stress certes, mais je fais confiance à Alicia Maurel et Laetitia Lor.” C’est Alicia Maurel qui a trouvé le titre Zig Ziggurat, qui correspond parfaitement à l’idée derrière l’exposition. “Ziggurat est un édifice religieux mésopotamien. Dans le temple, on communique avec le ciel et la Terre. Mes œuvres ont toujours fait le rapprochement entre le ciel et la Terre. Comme je suis autodidacte, il y a également cette notion d’art brut qui me caractérise.”

Lignes infinies.

Elle expose dans plusieurs styles, ce qui lui permet de s’exprimer différemment. “Les médiums expriment des choses différentes. Ce sont des arts qui se complètent dans ce dont j’ai besoin”, confie Stéphanie Desvaux. “J’aime le côté expérimental, j’aime découvrir. Pour moi, la Terre est un grand laboratoire. Nous sommes là pour faire des expériences, pour avoir les yeux dans des choses qu’on n’a pas l’habitude de regarder.”

Zig Ziggurat proposera aux visiteurs plus de 75 œuvres, qui représentent tout l’univers de l’artiste. “J’aime beaucoup les lignes dans la photographie parce qu’elles sont infinies. J’ai cette sensation que les choses ne s’arrêtent pas. Je retrouve ces mêmes lignes dans le dessin.”

Elle a découvert la céramique il y a trois ans. Stéphanie Desvaux aime cette expression qui provient de l’intérieur, par opposition à la photographie. Elle avoue s’être mise à la peinture à l’huile seulement en 2015.

Outre son exposition de photographie en solo en 2011, l’artiste a également participé à des expositions collectives avec The Third Dot, Bordeline et Metaform.