ZONES HUMIDES ET RÉDUCTION DES RISQUES—WETLANDS: Que chacun assume ses responsabilités !

Zones humides pour la réduction des risques de désastre (Wetlands for Disaster Risk Reduction) est le thème de la Journée mondiale des zones humides 2017. Alors qu’elles sont censées se protéger, les zones humides à Maurice disparaissent et leur fonction est menacée en raison de remblayage (backfilling), de fragmentation par la construction de routes et autres structures. Le résultat est une réduction conséquente des services écosystémiques qu’elles remplissent gratuitement, tels la filtration des eaux de pluie, l’absorption des eaux pluviales (et son corollaire le contrôle des inondations). La sonnette d’alarme, cela fait longtemps que les scientifiques, ONG, citoyens l’ont tirée. Des séminaires sont sans lendemains, des rapports dorment dans les tiroirs. Le Wetlands Bill est en souffrance depuis des lustres. Ce qui devrait nous occuper, ce ne sont plus les discours cérémoniels, mais comment concrètement sauver les wetlands restantes.

Comme nous l’avons écrit dans « Que se passe-t-il dans les wetlands du Nord » paru le 14 janvier dernier dans la page Forum, les wetlands ont un rôle de haute importance dans le contrôle des inondations et dans la protection des lagons et des récifs. Or, dans la région de Grand-Baie, près de 60 % (en termes de superficie) des wetlands ont disparu entre 1980 et 2009. Si ces dernières continuent à être comblées et fragmentées, les habitants des zones côtières de Grand-Baie à Cap Malheureux, en passant par Pereybère, risquent de se retrouver pieds dans l’eau plus souvent même s’ils ne sont pas en bord de mer.

En sus du tourment et du stress subi par la population affectée, des dégâts toucheront les infrastructures publiques et des propriétés privées. La qualité de l’eau du lagon de Grand-Baie et de Pereybère, déjà impacté par les activités humaines (nautiques, entre autres), sera cette fois affectée par le ruissellement des eaux pluviales non filtrées par les wetlands, qui ont disparu. La biodiversité du lagon et les récifs en souffriront.

Non seulement des ressources financières devront être trouvées pour réparer les dégâts, mais il faudra également investir pour aménager des infrastructures et du matériel de substitution aux wetlands car des services écosystémiques fournis gratuitement par la nature devront l’être par des moyens artificiels, dont la mise en œuvre requerra l’investissement de sommes colossales. Par exemple, il faudra aménager des drains suffisamment importants pour canaliser les eaux pluviales dans une région dépourvue de cours d’eau, construire des bassins de rétention et d’écrêtement, installer des pompes (et assurer leur entretien et leur fonctionnement à l’électricité), construire des émissaires dans la mer pour évacuer l’eau chargée de sédiments et autres polluants loin du rivage pour ne pas affecter le beau lagon du Nord et les récifs. On parle ici de milliards de roupies d’investissements. Où est la logique de remplacer un système naturel efficace par un système artificiel très coûteux ? Et certains services ne pourront pas être remplis, ou alors très imparfaitement. Le coût financier de la perte de ces zones tampons que sont les wetlands est, on le voit, très lourd. Et ce coût, ce sont les contribuables, soit le public, qui auront à le supporter.

Le ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, a indiqué à l’Assemblée nationale que la finalisation du Wetlands Bill bute sur l’accès aux wetlands et sur le contrôle que l’État peut exercer ou pas sur les terres privées. Mais comme nous l’avons écrit dans notre précédent article, l’intérêt public compte également ! Des propriétaires privés peuvent-ils forcer les contribuables mauriciens à payer les frais de leur destruction des wetlands ? Il est raisonnable de penser que non. Nous avons évoqué dans le précédent article l’acquisition forcée des wetlands privées dans l’intérêt public. Il serait aussi possible de proposer aux petits propriétaires concernés un échange de terrain dans le cadre du Deal Illovo où les 5 000 arpents de terres mis à la disposition de l’État n’ont été que peu utilisés. Dans quel cas de figure que ce soit, l’indemnisation devrait être juste ; un “win-win situation”.

Une solution doit être trouvée au plus vite car s’il est encore possible de sauver ce qui reste des précieuses wetlands du Nord, la course contre la montre est déjà entamée. Tant qu’il n’y aura pas de législation pour donner force de loi à des mesures indispensables, les wetlands seront en danger. À chacun d’assumer ses responsabilités : à la fois les autorités qui mesurent l’enjeu que représentent les zones humides et les propriétaires des wetlands privées, qui dans l’exercice de leur citoyenneté, devraient s’abstenir de pratiquer un marchandage de bas étage.