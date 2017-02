ZONES HUMIDES - MAHEN SEERUTTUN : « Il faut un équilibre entre le développement et l’environnement »

« Si aujourd’hui nous avons autant de richesses autour de nous, il est de notre devoir et de notre responsabilité de les préserver en vue d’assurer l’avenir des générations futures dans le pays et dans le monde entier. » Tels ont été les propos jeudi du ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, à Anse La Raie.

Mahen Seeruttun explique : « Très souvent, nous prenons pour acquis ces choses qui paraissent ne pas avoir de grande valeur. Toutefois, les marécages jouent un rôle important dans la préservation de notre environnement et de notre survie. » Le ministre de l’Agro-industrie s’est alors appesanti sur l’estuaire de Terre-Rouge, qui est un refuge pour les oiseaux migrateurs. « Cela montre à quel point, des fois, des choses qui peuvent ne pas paraître de grande valeur sont d’une grande utilité pour l’humanité et la planète. »

Lors de la célébration de la Journée mondiale des Zones humides, Mahen Seeruttun a également évoqué le souhait de son ministère, à travers de tels évènements, de conscientiser la population sur l’importance des zones humides. « Si on les laisse aller, notre existence même sera menacée », a-t-il soutenu. Malgré tout, le ministre a concédé qu’on ne peut empêcher le développement, « mais nous devons créer un équilibre en protégeant l’environnement ».

Il a ensuite parlé de la route devant être construite dans la région de Jin Fei et qui devait passer près de l’estuaire de Terre-Rouge. « Il y a eu des appréhensions à ce sujet et nous sommes allés voir de visu ce projet. Nous avons évalué les risques et, après avoir écouté toutes les parties concernées, nous avons décidé de déplacer le tracé loin de l’estuaire », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie, Ashit Gungah, a indiqué que la région du Nord compte de nombreux marécages, notamment à Grand-Baie, Pereybère, Cap-Malheureux et Anse La Raie. La moitié de nos marécages, a-t-il déploré, ont disparu depuis les années 90’. « C’est énorme, car les zones humides sont des réserves naturelles d’eau qui aident à maintenir l’équilibre dans notre environnement. Elles absorbent l’eau comme une éponge lors des inondations et fournissent de l’eau lors des sécheresses. Donc, nous pouvons imaginer les conséquences quand nous détruisons les marécages », a-t-il déclaré. « Ça fait peur lorsque nous pensons que notre pays continue à se développer sans protéger l’environnement. »

Le ministre a alors rappelé les inondations de mars 2013 à Port-Louis, qui avaient fait plusieurs morts « parce qu’on avait construit la Ring Road en couvrant beaucoup de drains et de ruisseaux naturels et de rivières avec du béton », a-t-il avancé. « Finalement, lorsque les grosses pluies sont arrivées, la terre n’a pu absorber toute cette eau et nous connaissons tous la catastrophe survenue dans la capitale. » Maurice compte 863 zones humides, dont 710 appartiennent à l’État et le reste à des propriétaires privés.