ZONES HUMIDES : Que se passe-t-il dans les wetlands du Nord ?

Troublante question que celle du député de Grand Baie-Poudre d’Or, S. Rughoobur au ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2016. D’après les échanges entre le député, le ministre et le député R. Bhagwan, il ressort que des wetlands seraient en voie de comblement dans la région de Grand-Baie–Pereybère. Le ministre Seeruttun a promis de s’enquérir de la situation. (Hansard, No 32 of 2016, Unrevised, First Session, 15 November 2016, pages 46-47).

Déposant des photos à l’Assemblée, le député Rughoobur a déclaré que « le problème est vraiment alarmant dans la région de Grand-Baie–Pereybère » et a demandé où en est le Wetlands Bill, en préparation depuis des années. La réponse du ministre a été que la finalisation du projet de loi bute sur l’accès aux wetlands car plus de la moitié des 60 wetlands identifiées dans le district de Rivière du Rempart sont des propriétés privées, « given that access to those private lands is difficult to be able to protect, conserve and ensure the sustainable management of those wetlands, certain issues have been raised by the State Law Office with regard to constitutional issues and enforcement of those wetlands. We are relooking at that aspect, so that we can come up with a Bill in the future.”

Les wetlands ont un rôle de prime importance dans le contrôle des inondations et dans la protection des lagons. Elles agissent comme une éponge qui absorbe les eaux pluviales et les « relâche » progressivement; en même temps elles filtrent ces eaux en les débarrassant de polluants et de sédiments néfastes à la vie marine, dont les récifs. Leur fragmentation ou leur disparition résulte en un risque aggravé d’inondations, en des risques sanitaires et en la dégradation de la santé du lagon et des récifs.

Selon une étude du Département de l’Environnement en 1998, 20% des zones humides (wetlands) dans le nord et 50% dans la partie occidentale de Flic-en-Flac dans l’ouest avaient été détruites par remblayage (backfilled), et 50% des zones humides restantes étaient sous pression (1).

Depuis, sous la pression de l’urbanisme côtier, la fragmentation des zones humides (par remblayage, construction de routes et autres) s’est poursuivie, entraînant une réduction conséquente des services écosystémiques tels la filtration des eaux de pluie et l’absorption des eaux pluviales. Dans la région de Grand-Baie, près de 60% (en termes de superficie) des wetlands ont disparu entre 1980 et 2009.

Avec la politique de développement foncier prônée par les gouvernements successifs et la conversion des terres agricoles facilitée par de nouvelles législations, il est à craindre que les zones humides seront davantage sous pression, d’autant qu’environ 75% de ceux restants sont des propriétés privées.

Les Mauriciens font l’expérience depuis quelques années d’épisodes de pluies intenses plus fréquentes, et des crues soudaines qui y sont liées. Les inondations qui en résultent ont provoqué des interruptions dans l’activité de l’île pendant les mois de février et mars, et en quelques occasions, de bien tragiques pertes de vie. Dans le nord de l’île, la fonction d’éponge des wetlands est primordiale lors de pluies intenses car aucune rivière ne s’écoule vers le littoral nord ; en fait les plaines du Nord sont dépourvues de cours d’eau. En l’absence de wetlands et de cours d’eau, les eaux pluviales n’auront pas d’autre issue que de s’accumuler dans les zones basses. Aussi, si les wetlands continuent à être comblées, comme semble l’indiquer le député Rughoobur, les habitants des zones côtières de Grand-Baie et de Pereybère risquent de se retrouver pieds dans l’eau même s’ils ne sont pas en bord de mer !

Il est plus que souhaitable que le Wetlands Bill puisse être rapidement finalisé afin que l’accès (easement) aux wetlands privées par les autorités concernées soit possible ; ou qu’à défaut, l’État puisse recourir à l’acquisition forcée dans l’intérêt public. Car si les intérêts privés doivent être pris en considération, l’intérêt du public doit l’être aussi. Outre les dégâts matériels aux infrastructures publiques et aux propriétés privées que subit le public non-propriétaire de wetlands lors des inondations, des vies humaines sont aussi en jeu.

Note : cet article est le premier d’une série sur la problématique de l’eau à Maurice.