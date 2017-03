ZONES MARINES : 24 nouveaux gardes-pêche pour la surveillance

Le ministère de la Pêche compte 24 nouveaux Fisheries Protection Officers (FPO). Ces nouveaux gardes-pêche auront pour responsabilités de veiller au respect des lois par rapport à l’activité de pêche, de même que la protection de l’écosystème marin. Lors de la Passing Out Parade tenue samedi dernier, le ministre de tutelle, Prem Koonjoo, a exhorté les nouvelles recrues à faire preuve de loyauté, d’honnêteté et d’impartialité dans leur service.

Les 24 FPO ont été recrutés en juillet de l’année dernière. Après une formation de deux semaines au Fisheries Training and Extension Service Centre à Pointe-aux-Sables, ils ont effectué des stages pratiques dans les Fisheries Posts et au centre de recherche d’Albion. Outre les notions de base de leur métier, ces officiers ont aussi eu droit à des formations sur la corruption, dispensées par l’ICAC et sur la météo, par le service météorologique.

Par la suite, les nouvelles recrues ont suivi des cours à l’école de formation de la police. Elles ont été initiées au drill, aux exercices de sauvetage, et reçu des informations sur différents domaines comme la conduite éthique et légale, les droits humains, les drogues, le commerce illicite, entre autres, et ont travaillé sur la Fisheries Protection Act. Ces formations les ont ainsi préparés pour bien assumer leurs responsabilités, qui sont la surveillance de notre zone maritime, veiller au respect des lois par rapport à l’activité de pêche et la protection de l’écosystème marin.

Lors de la Passing Out Parade, samedi dernier à l’école de formation de la police à Beau-Bassin, le ministre de tutelle a exhorté les nouvelles recrues à faire leur travail au mieux de leurs capacités, afin de faire honneur à leur uniforme. Il les a aussi invitées à faire preuve de loyauté, d’honnêteté et d’impartialité. « Les actes illégaux de la part des officiers ne seront pas tolérés », a-t-il prévenu.

Prem Koonjoo a aussi rappelé que la zone économique exclusive de Maurice comprend 2,3 millions de km², un espace vaste à gérer, mais aussi à exploiter. D’où la décision du ministère de réorganiser le service des gardes-pêche, qui a un rôle crucial à jouer pour cela. Les FPO auront ainsi à effectuer des surveillances de jour comme de nuit. De même, ils superviseront les activités dans les postes de débarquement de poissons.

Le ministre a également rappelé que le lagon a été surexploité et que les pêcheurs sont dorénavant encouragés à pratiquer leurs activités en haute mer. « Mais la pêche hors du lagon nécessite également une surveillance. Pour cela, nos gardes-pêche travailleront en collaboration avec les gardes-côtes ». Il a aussi rappelé que les FPO auront un rôle important à jouer pour faire respecter les règlements pendant les périodes de fermeture de la pêche à l’ourite, de la senne, de même que pour traquer les activités de pêche illégale.