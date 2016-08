Zot mem asté, zot mem vandé

— Éta Ti-Louis, ki position ? Ki to pou dire moi la ?

— Ki to oulé mo dire toi ? Tout korek, zafer bon.

— Hé Ti-Louis, seulement toi, tu as toujours la bonne réponse.

— Par la force de l'expérience nou fer pas bon vinn bon.

— Ah sa oui, lors fer noir vinn blanc ou blanc vinn noir to enn champion.

— Ki to pé oulé dire par mo enn champion ? To pé rode dire ki mo pas konn fer mo travail ?

— Ti-Louis, ô grand jamais mo pou dire enn zafer bom koumsa. To konn tout toi…

— To trouvé, ala to recommence to bann zistoir. Ki pas bon la ? Vide to tante enn fois, arrête toujours tourne autour du pot de chambre…

— Tu deviens violent mon ami ! Calmos !

— To pé oulé dire qui nous fer voler vinn innoncent ? Samem ki to pé rode dire moi dépi taler la. Ena gros disel dans to la bouche to pas trop capave causé.

— Ah Ti-Louis, sa ki mo content ar toi, malgré tout to honnête.

— Pas finn dire ki finn déza faire ? Ki to pas pé content encore ?

— Ti-Louis, to kapav compare Lady Di aver Lady Sounouk toi ?

— La baizé mo enn…

— Ti-Louis, pas kapav tir voler dans prison pou fer li vinn pose candidat. Dan ki pays sa existé ? Zot mem trouve li finn coquin, zot même dire tir li dans prison. Koumadir sa dialogue zot mem vandé, zot mem asté.

— La mo bien croire to marque enn point.

— Shocking !

L'histoire de Piti Joe

Savez-vous que Piti Joe est en passe de devenir l'enfant terrible du Mauritius Turf Club ? Un de ses collègues a déposé une plainte auprès du board des administrateurs, arguant que Piti Joe a dirigé volontairement sa voiture sur son épouse. Je peux aussi vous dire que les images des caméras de la rue Shakespeare sont claires, nettes et sans équivoque. Pourtant, il y a des mains invisibles qui veulent intervenir pour que Piti Joe s'en sorte blanc comme neige. Quoi qu'il en soit, Piti Joe ne perd rien pour attendre, selon notre source, car dans certains milieux on voit d’un mauvais œil ses fracassantes déclarations dans la presse et ainsi nous apprenons que ses mouvements, ses actions et ses manœuvres sont suivis de très près. On dit même que tôt ou tard, il finira par commettre l'irréparable. Tout cela n'est qu'une question de temps et de patience.

Qui a fait quoi ?

Qui a contacté qui pour barrer une place dans la Maiden Cup ? Selon certains, c'est le nouveau venu qui a été approché, alors que selon d'autres, c'est Turban Man qui a été invité à faire ce sale travail. Mais qui les a approchés ? Certains disent que c'est l'ami de notre cher Bruno, alors que d'autres affirment que c'est le Chief Warrior en personne qui l'a fait. Que ce soit l'un ou l'autre, cette nouvelle magouille a fait sursauter toute la communauté des entraîneurs et surtout certains administrateurs qui n'arrivent pas à croire ni leurs oreilles ni leur yeux. Eh oui, le sourire au Champ de Mars cache très souvent l'hypocrisie, la méfiance, voire le gain.