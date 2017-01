Zouberr Joomaye adhère au MSM

Zouberr Joomaye a annoncé hier son adhésion au MSM quatre mois après sa démission du MMM. « Le pays a eu hier un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Après la rencontre que j’ai eue dans le courant de la journée avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, je lui ai demandé d’adhérer à son parti, le MSM », a annoncé Zouberr Joomaye lors d’une conférence de presse hier.

Le nouvel adhérent du MSM a rappelé qu’au moment de sa démission du MMM en septembre 2016, il avait affirmé qu’il souffrait d’une « generation crisis » avec son leader d’alors Paul Bérenger et qu’il n’était plus en phase avec le leadership de son parti. Il a depuis siégé en indépendant et s’est accordé un temps de réflexion. « En tant qu’indépendant je constate que l’opposition est tellement morcelée avec des gens qui sont historiquement incompatibles. Il est triste de constater que Paul Bérenger est forcé de s’asseoir dans un comité présidé par Xavier-Luc Duval. Aujourd’hui nous avons un nouveau Premier ministre qui veut insuffler une nouvelle ère de progrès avec un nouveau dynamisme. Je considère qu’il est de mon devoir d’apporter mon apport, mon soutien au gouvernement de Pravind Jugnauth », dit-il.

Zouberr Joomaye ajoute qu’il a attendu que le gouvernement soit constitué afin de bien montrer que « je n’ai rien demandé et j’ai adhéré au MSM sans condition ». « Ma seule motivation est intellectuelle et stratégique et je pense que les jeunes doivent donner l’exemple en accordant leur soutien à un jeune Premier ministre ». Zouberr Joomaye s’est dit convaincu que Pravind Jugnauth sera un excellent PM.

Quant à savoir s’il sera uniquement un back-bencher, Zouberr Joomaye a répondu qu’il ne croit pas dans le concept de back-bencher. « Nous sommes tous des parlementaires », dit-il. Concernant l’arrivée d’Anwar Husnoo à la santé, le nouveau parlementaire du MSM a souhaité que le nouveau ministre arrive à trouver une solution à travers le dialogue. Interrogé pour savoir s’il a été approché pour occuper les fonctions de PPS, il a affirmé n’avoir eu aucune proposition dans ce sens et qu’il n’a rien demandé.

NOMINATIONS: Mécontentements des partisans au No 13

La grogne s’intensifie parmi les sympathisants du MSM à Rivière-des-Anguilles/Souillac, après le remaniement ministériel. Ses deux députés, Maneesh Gobin et Bashir Jahangeer – Zouberr Joomaye étant le troisième élu sous la bannière du MMM – n’ayant reçu aucune responsabilité depuis les élections, ils s’attendaient à ce que « justice soit faite ». Ces partisans sont d’autant plus remontés que « l’affront » commis au troisième député du MSM, Menon Murday, est encore frais dans les mémoires.

L’événement de lundi dernier, qui a vu l’accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre et la composition d’un nouveau cabinet ministériel, a été vécu comme une douche froide par des sympathisants du MSM à la circonscription N° 13. « Nous nous attendions à ce que Maneesh Gobin soit nommé ministre, mais tel n’a pas été le cas. Nous avons appris qu’il sera finalement nommé Chief Whip à l’Assemblée. C’est une déception pour nous. Quand on regarde à côté de nous, au N° 11 il y a deux ministres et une PPS, tandis que le N° 12 vient d’avoir son ministre en la personne de Mahen Jhugroo. Ici au N° 13, nous sommes délaissés. Le dernier ministre MSM que nous avons eu ici remonte à bien des années », disent des partisans, qui ne cachent pas leur tristesse.

Ces derniers rappellent avoir vécu récemment une situation similaire avec Menon Murday, qui devait être nommé vice-président de la République mais qui a finalement obtenu un poste à la State Bank. « Sans compter l’humiliation qu’il a dû subir », fait-on remarquer. Ces sympathisants du MSM ne cachent pas non plus leurs appréhensions après l’annonce de Zouberr Joomaye hier s’agissant de son adhésion au MSM. « Nous ne savons pas s’il vient dans un but précis. En tout cas, nous n’allons pas accepter qu’on le nomme PPS, par exemple. S’il y a une nomination à faire, elle doit revenir à Bashir Jahangeer ». Les activistes du MSM préparent une lettre en ce sens qu’ils devraient adresser au secrétaire général du parti.

Sollicité sur la question, Bashir Jahangeer confirme être au courant de la déception des sympathisants orange. Toutefois, avance-t-il, « je suppose que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, trouvera une solution. Je leur ai fait comprendre qu’il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu lors des nominations. »

De son côté, Maneesh Gobin se dit lui aussi au courant de la situation. Essayant de tempérer les choses, il affirme que « ce sont des activistes, ils aiment le parti et c’est normal qu’ils réagissent de manière émotionnelle. Mais nous avons pris le temps de leur expliquer qu’il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu lors de tels exercices. Je connais mes mandants, je suis sûr qu’ils vont se remettre de leurs émotions et nous continuerons à travailler ensemble. »

Quant à savoir s’il sera nommé Chief Whip à l’Assemblée, Maneesh Gobin répond que la possibilité existe. « Toutefois, je n’ai reçu aucune lettre officielle à ce sujet jusqu’à l’heure (ndlr : ce matin). » Concernant l’arrivée du troisième député de la circonscription dans les rangs du MSM, Maneesh Gobin déclare que « je connais Zouberr Joomaye, je connais ses capacités. S’il vient nous donner un coup de main, il est le bienvenu. D’autant qu’il connaît bien le terrain puisqu’il était dans la circonscription avant nous. »

Au sujet d’une éventuelle nomination de Zouberr Joomaye comme PPS, Maneesh Gobin soutient n’avoir « pas d’appréhensions à ce sujet. Le leader agira avec fairness ». Il précise au passage que l’ancien membre du MMM a fait sa demande d’adhésion par écrit au secrétaire général, Nando Bodha, après avoir rencontré le leader du parti. « Il y a maintenant des étapes à suivre avant son intégration. Cela doit être débattu, notamment dans les instances du parti. Toujours est-il que je n’ai aucune appréhension à ce sujet. »