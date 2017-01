ZOUBERR JOOMAYE : Le cuistot télécommandé

Il démissionne du MMM le 23 septembre 2016 à la veille du congrès-anniversaire des mauves et il annonce son adhésion au MSM le jour de la démission de Roshi Bhadain

Roshi Bhadain en a fait état à sa rencontre avec la presse, mardi. Il révélait au grand public ce dont tout le monde parle dans les soirées mauriciennes: l’existence de ce qu’il a baptisé une “cuisine” où se retrouveraient les intimes du couple Jugnauth junior et qui exerceraient une influence considérable dans les grandes décisions du gouvernement MSM/ML. Depuis que cette expression a été lancée, les blagues les plus salaces se multiplient sur les agissements de ce groupe auquel appartiendrait aussi l’ancien mauve Zouberr Joomaye, un habitué d’un hôtel de l’Ouest dont le gérant n’est autre que le frère de Kobita Jugnauth, Sanjiv Ramdanee. Ce médecin, qui paraît s’être complètement égaré dans la marmite politique, a un parcours trop bizarre pour que l’on ne s’y attarde pas.

C’est en côtoyant Omar Uteem dans ses œuvres politico-sociales, au début des années 2000, que Zouberr Joomaye prend goût à la soupe politique. S’il est déjà au MMM et qu’il y reste malgré la disparition soudaine de son jeune collègue et confrère cardiologue, il se met véritablement aux fourneaux en 2010, année où il participe à sa toute première bataille électorale au No 13 aux côtés de Vishnu Lutchmeenaraidoo et de Prem Aumeer. Il y prend de la graine.

Aux dernières élections, un peu comme la tomate dans le burger, il se glisse, en tant que candidat de l’alliance PTr/MMM, entre Maneesh Gobin et Bashir Jahangeer. Cette première mandature est un peu comme un plat mi-cuit sans véritable saveur alors que le MMM lui confie le très indigeste dossier de la Santé, tel qu’incarné par Anil Gayan. On l’attend sur le dossier du recrutement sans passer par la Public Service Commission, de médecins proches de notables, ministres et politiques, mais on ne le voit pas faire la mayonnaise monter. D’autres se chargeront de la porter à point.

Zouberr Joomaye semble, par contre, bien plus préoccupé par sa petite cuisine personnelle puisqu’il travaille au développement de son bungalow pieds dans l’eau à Grand-Baie et à son projet de clinique de transplantation capillaire. C’est précisément l’histoire révélée du bungalow qui lui restera comme une arête dans la gorge et qui sera à la base d’une soudaine et inexplicable allergie au MMM.

Qu’il était régulièrement de la tablée d’un Showkutally Soodhun n’était plus un secret depuis l’affaire MedPoint lorsqu’il avait communiqué à son leader d’alors, Paul Bérenger, une palabre que ce dirigeant du MSM lui avait balancée mais qu’il y avait une casserole qui traînait entre les deux. Ce fut une véritable surprise du chef autant pour ses collègues du MMM que pour la grand public.

Et lorsque Reza Uteem se met de la partie et qu’il fait sauter le bouchon de la cocotte-minute au Parlement en révélant que le bail des Pas Géométriques des Soodhun a été requalifié de bail résidentiel à industriel, alors que le ministre qui l’a autorisé n’est autre que Showkutally Soodhun, Zouberr Joomaye voit avec beaucoup d’amertume d’amertume ses transactions avec un ministre du gouvernement étalées au grand jour. Ce n’était pas le gratin rêvé!

Tiré par les cheveux

Il en voudra à Reza Uteem et entretiendra le secret espoir que son leader tranche en sa faveur et qu’il fasse taire son flamboyant député du No 2. Paul Bérenger refuse de manger de ce pain-là et, au nom de la transparence, laissera le buffet ouvert à son jeune collaborateur, un élu autrement bien plus piquant pour clouer au mortier le ministre folklorique. Une perspective peu ragoûtante pour le docteur friand du dernier ragot de couloirs de clinique. Il était cuit.

Les Masterchefs vont alors délaisser la cuisine et profiter du “brunch” du dimanche au bord de l’eau pour travailler le député de plus en plus mal à l’aise au sein d’une opposition où il voit que son régime de faire fructifier ses petites affaires ne fait pas recette. Lorsque le changement de menu arrive et que le député Zouberr Joomaye démissionne, on est à peine étonné, même si les explications avancées pour expliquer son départ tombent comme un cheveu sur la soupe.

Les justifications sont tirées par les cheveux. On y décèle un relent d’allergie au blanc d’œuf au nom des “sacro-saintes réalités” et une préférence déjà pour l’acidité de l’orange. Avec moult débordements dégoulinants pour Pravind Jugnauth.

Le cuistot télécommandé depuis la “cuisine” centrale n’a pas choisi n’importe quelle date pour présenter sa pièce montée. Zouberr Joomaye a annoncé son départ 48 heures avant le congrès anniversaire du MMM du 25 septembre. Devant un Auditorium Octave Wiehe plein à craquer, personne n’a jugé le démissionnaire suffisamment goûteux pour le croquer.

Relégué au rang d’objet de décoration sur la table à manger du Parlement, le bon docteur peut alors tranquillement s’occuper de ses grands projets personnels. Cultivant un complexe de sa calvitie et pressé par son épouse branchée – qui se trouve être un des actionnaires de la société familiale – de recourir à une greffe, Zouberr Joomaye finit par créer une clinique spéciale.

Dès que cette nouvelle se répand, on apprend que le ministère de la Santé a été pressé de délivrer tous les permis sur ordre de la “cuisine”, ce qui n’empêche pas Anil Gayan qui portait encore le tablier de la Santé d’en faire tout en plat à l’Assemblée nationale et de se payer systématiquement la tête de Zouberr Joomaye et de son projet de greffe de cheveux, alors qu’il aurait dû lui-même se mettre au régime de la transplantation.

Les rapports de presse de novembre 2016 sur le Direct Hair Transplantation font, d’ailleurs, état de Zouberr Joomaye comme le directeur de la branche mauricienne et comme devant être lui-même son premier patient. Il devrait lui-même subir une greffe de cheveux d’ici la fin de cette année dans cette clinique. D’ailleurs, c’est en cherchant un spécialiste dans ce domaine qu’il s’est rendu à DHI Paris. C’est ainsi que l’idée d’installer une branche de DHI dans l’océan Indien lui est venue. “ C’est ce qu’on appelle, en cuisine, goûter au plat avant de le servir aux autres.

La clinique installée sans que l’on sache si elle a vraiment décollé, il y a comme un flottement dans la situation du député censé indépendant. On l’annonce à la Santé dans le cadre du remaniement, d’autant que ce n’est pas sur lui qu’on peut compter pour avoir un soupçon d’opinion sur la Prosecution Commission. Après la démission du PMSD du gouvernement, des rumeurs veulent qu’il se transforme en cordon bleu mais des informations plus fiables voient plutôt venir un canard à l’orange.

Comment choisir un moment propice pour se faire transfuge et annoncer enfin le pot-pourri que l’on a senti venir depuis quelque temps? Comment punir Roshi Bhadain pour avoir saboté ce qui s’annonçait comme une consécration pour les habitués de la cuisine, la passation de la toque du chef du père au fils? En annonçant sa demande d’adhésion au Sun Trust, 45 minutes après que l’ancien ministre de la Bonne Gouvernance ait annoncé que, lui, en sortait, non sans avoir dénoncé certaines pratiques culinaires peu orthodoxes qui s’y déroulent.

“Je siégerai en indépendant et je démens toutes les rumeurs de rapprochement avec un autre parti politique.” Ces paroles avaient été prononcées par Zouberr Joomaye le jour de sa démission du MMM, le 23 septembre 2016. Quatre mois après, le 24 janvier 2017, il intègre le MSM parce qu’il est de la même “génération” que Pravind Jugnauth. Pas d’idéologie, pas de principe, aucune conviction, juste une affaire de “génération”. Vivement le plat de résistance!