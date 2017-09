100 KM CYCLE TOUR : Inscriptions les 22 et 23 septembre au Caudan Waterfront

Les inscriptions pour la 13e édition du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour, qui se tiendra le dimanche 24 septembre, sont prévues le vendredi 22 et samedi 23 au Caudan Waterfront. Comme les années précédentes, les participants pourront aussi s’inscrire en ligne, notamment sur Facebook. Lors d’un récent point de presse, le comité organisateur a souligné que cette année encore, une partie des recettes sera reversée à des œuvres caritatives. Deux ONG, SOS Children’s Village et Quartier de Lumière, seront les récipiendaires de l’édition 2017.

Pédaler pour la bonne cause. Cette année encore, la devise du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour met l’accent sur la pratique d’une activité saine combinée à une œuvre sociale. Lors d’un récent point de presse, Friedrich Philipps, Chief Country Officer de Deutsche Bank Mauritius, avait d’ailleurs déclaré : « Nous sommes heureux et fiers d’avoir perpétué cette tradition qui remonte à nos débuts à Maurice en 2004. Et cette fierté est davantage renforcée avec la collaboration du ministère et de nos différents sponsors, qui ont pris fait et cause pour cet événement sportif à caractère caritatif. »

Les participants peuvent s’enregistrer en ligne sur la page Facebook du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour, ou sur le site Web de CRA World Events Management (www.craevents.com) chargés de l’organisation de l’édition 2017. Les inscriptions au stand se feront au Caudan Waterfront de 10h à 18h30 le vendredi 22, et de 10 à 13h le samedi 23.

Trois épreuves sont prévues comme lors des précédentes éditions : les 20 km pour les familles, les 50 km pour les amateurs et les 100 km pour les professionnels. Le coup d’envoi sera donné à 7h30, au Preskil Beach Resort Hotel pour l’épreuve de 100 km. Ceux qui participeront à la course de 50 km démarreront au Belle Mare Waterpark à 8h. Pour ce qui est de l’épreuve de 20 km, les participants démarreront au VIP Goodlands à 8h. L’arrivée est prévue à la plage publique de Mon-Choisy. Les enregistrements et la récupération des dossards se feront à Caudan Waterfront à Port-Louis.

Frais de participation

Pour les résidents : Rs 350 (inscription en ligne). Rs 450 (inscription au stand)

Pour les non-résidents. Rs 700 (inscription en ligne). Rs 800 (inscription au stand)

Pour les équipes : Rs 1 000 (inscription en ligne). Rs 1 200 (inscription au stand)

Une partie des recettes à deux ONG

Cette année, une partie des recettes du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour sera reversée à SOS Children’s Village, ONG qui milite en faveur de l’éducation des enfants issus de milieux défavorisés, et à Quartier de Lumière, une association dont l’activité principale est le projet éducatif destiné aux enfants du primaire du village de La Valette, à Bambous.

SOS Village Mauritius — Fondée en 1989, SOS Village Mauritius offre un environnement favorable pour les orphelins ainsi que les enfants dont les familles ne peuvent s’en occuper. L’Organisation non gouvernementale aide ces jeunes à tisser des liens familiaux et durables au sein même de la communauté SOS Village. Ils bénéficient également d’une éducation complète afin qu’ils puissent intégrer efficacement la société.

Quartier de Lumière — Créée en novembre 2006, Quartier de Lumière vient en aide aux personnes vulnérables en offrant un abri convenable aux familles et une éducation appropriée aux enfants. L’objectif est d’habiliter ces personnes afin qu’elles puissent être indépendantes. Le nouveau projet, nommé La Ruche, qui a récemment été mis en place, est axé sur l’éducation pour assurer le développement holistique des enfants.