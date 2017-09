ACCIDENT FATAL : Week-end meurtrier avec quatre morts sur nos routes

La route a été meurtrière ce week-end avec quatre morts enregistrées dans des accidents fatals. Trois des victimes étaient à moto, alors que la dernière est un piéton qui s’est fait renverser en traversant l’autoroute à Bagatelle samedi soir. Au total, 115 personnes ont été tuées sur nos routes depuis le début de cette année.

La police de Flic-en-Flac a enregistré un nouveau cas d’accident fatal, après celui d’une jeune fille de 21 ans tuée dans une voiture conduite par son ami le 27 août à son retour d’une fête. Cette fois-ci, c’est un motocycliste, Emmanuel Wesley Kausim, 31 ans, habitant Vacoas, qui a perdu la vie aux petites heures dimanche matin. La veille, il s’était rendu sur le littoral ouest pour rencontrer des amis pour faire la fête. Après quelques heures passées en leur compagnie, il a enfourché la moto, qu’il avait empruntée d’un camarade, pour rentrer chez lui. Cependant, il a perdu le contrôle de l’engin et devait heurter de plein fouet une poubelle en béton sur la route. Grièvement blessé, il a été transporté dans un centre médical, et avait déjà rendu l’âme à son arrivée là-bas. L’autopsie a attribué son décès à une asphyxie « due to aspiration of blood ». Emmanuel Wesley Kausim, surnommé Wesley Popo par des intimes, projetait de se marier l’année prochaine. Ses funérailles sont prévues cet après-midi à l’église Visitation à Vacoas. Entre-temps, la police a réquisitionné la moto accidentée pour le besoin de l’enquête. Elle soupçonne que le trentenaire était sous l’influence de l’alcool.

Louis André Miandy, 38 ans, a trouvé la mort dimanche lors d’un accident de la route à Petit-Raffray. Il était à moto quand il a perdu le contrôle de son deux-roues et s’est violemment cogné contre des rochers dans un champ de cannes. Ce maçon, habitant la localité, sortait de chez un proche qui célébrait la première communion d’un membre de la famille. Louis André Miandy devait se rendre chez un autre proche à Grand-Gaube, mais, il n’est jamais arrivé à destination. Son cadavre a été transporté à la morgue de l’hôpital du Nord où l’autopsie a attribué son décès à des multiples blessures.

D’autre part, Akash Booluck, 19 ans, qui était admis à l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Candos depuis le 20 juillet à la suite d’un accident de la route, a rendu son dernier soupir dimanche. Le jour du drame, le jeune homme était à moto en compagnie de son cousin Cédric Dorasamy. Vers 23 heures, leur deux-roues est entré en collision avec une BMW conduite par le manager d’un hôtel, sur la route de Beaux-Songes. Ils ont été violemment projetés sur l’asphalte et Cédric Dorasamy est mort sur le coup. Il avait succombé à des blessures au crâne. Son cousin, lui, a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé après presque deux mois. Les funérailles d’Akash Booluck sont prévues pour ce lundi après-midi. À noter que le conducteur de la BMW avait été testé négatif à l’alcootest.

Par ailleurs, un homme d’une soixantaine d’années, qui traversait l’autoroute à hauteur de Bagatelle samedi soir, a été percuté par une voiture conduite par un jeune étudiant en médecine âgé d’une vingtaine d’années. Ce dernier a déclaré à la police de Moka que la victime n’était pas sur un passage clouté et il ne s’attendait pas à voir un piéton traverser dans cette région. « Je n’ai pu l’éviter », a-t-il déclaré aux enquêteurs. L’alcootest pratiqué sur lui s’est avéré négatif. Le cadavre a été transporté à la morgue où l’autopsie n’a pas encore eu lieu car la police n’a pu identifier la victime jusqu’ici. Aussitôt les procédures terminées, le conducteur devra faire face à une accusation provisoire d’homicide involontaire.



CHEMIN-GRENIER : Un récidiviste arrêté pour désordre public

Rakesh Kumar Devason, un habitant de Rivière-des-Galets âgé de 43 ans, a été arrêté vendredi soir par la police de Chemin-Grenier après avoir semé le trouble dans une ruelle de la localité pendant qu’il était au volant de sa voiture, une Mazda blanche. Selon nos sources, le suspect avait augmenté le volume de la radio de son véhicule, en hurlant en même temps à haute voix. Un comportement qui a dérangé les habitants de la localité, qui ont essayé de le raisonner.

« Des habitants, qui étaient sortis de chez eux pour voir ce qui se passait, ont placé des rochers comme obstacles pour qu’il ralentisse, mais sans succès. Des habitants en colère l’ont agressé », témoigne un habitant. Alertée, la police de la localité s’était rendue sur place pour calmer Rakesh Kumar, qui ne voulait rien comprendre. Celui-ci a commencé cette fois à injurier les forces de l’ordre et aurait agressé deux policiers qui voulaient le raisonner. Le suspect a été transporté à l’hôpital de Rose-Belle, où il a été admis.

Quatre charges provisoires ont été retenues contre lui, à savoir “Damaging Police vehicule”, “Assaulting police”, “Driving under influence of alcohol” et “Road accident”. Le suspect, connu des services de police, sera interrogé dès l’amélioration de son état de santé.



POUDRE-D’OR : Un sexagénaire victime d’un délit de fuite

Un habitant de Poudre-d’Or, âgé de 65 ans, a perdu la vie dans un accident dans la localité hier alors qu’il était à bicyclette. Une voiture, conduit par un étudiant de 20 ans, l’a percuté. Ce dernier s’est arrêté à 200 mètres de l’impact en constatant les dégâts de son véhicule avant de partir, laissant la victime gisant sur l’asphalte. Ce dernier a été conduit à la Mediclinic de Goodlands où un médecin a constaté son décès. L’autopsie a attribué son décès à de multiples blessures. Le conducteur a été emmené au poste pour un interrogatoire quelques heures plus tard. Cet habitant de Rivière du Rempart a été testé négatif à l’alcootest. Il a passé la nuit en détention et il était attendu en justice aujourd’hui pour son inculpation provisoire.



ROSE-HILL : Grave chute pour un septuagénaire

Un septuagénaire a été retrouvé avec des blessures à la tête mercredi à la rue La Reine à Rose-Hill. Il est admis à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Victoria à Candos. Même si aucune déclaration n’a pu être enregistrée à cause de son état de santé, la police soupçonne qu’il a fait une grave chute.



MONTAGNE-BLANCHE : Les bijoux de la quadragénaire disparaissent

Une habitante de Montagne Blanche, âgée 44 ans, a rapporté la disparition de ses bijoux dans sa maison. Selon elle, le délit a été commis entre le mois d’avril dernier et le 13 septembre. Le préjudice s’élève à Rs 300 000.



STE-CROIX : Rs 200 000 volés chez un commerçant

Rs 200 000 ont disparu dans la maison d’un commerçant de 68 ans, habitant Ste-Croix. C’est mercredi matin qu’il a constaté ce vol en cherchant son argent. La police d’Abercrombie a ouvert une enquête.



CHEMIN-GRENIER : 130 graines de cannabis saisies chez un quinquagénaire

La police a perquisitionné la maison d’un quinquagénaire à Chemin-Grenier jeudi où elle a saisi 130 graines de cannabis dissimulées dans un récipient en plastique, de même qu’une certaine quantité de cannabis. Le suspect était attendu en justice aujourd’hui pour son inculpation provisoire.