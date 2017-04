À ALBION: Un jeune agressé à mort par son ami

Louis David Parmessur, 19 ans, étudiant au City College à Port-Louis, est mort vendredi soir après avoir été agressé à Albion à coups de gourdin sur la tête et au ventre par son ami Jovic Fidèle, 21 ans, un habitant de la même localité. La victime était accompagnée de son ami d’enfance Jovishen lorsqu’une bagarre aurait éclaté dans une rue entre la victime et le suspect.

Selon Marguerite Langevin, la mère de David, une discussion serait survenue entre la victime et le suspect en raison d’une paire de savates. “Jovishen était venu chercher mon fils chez moi aux alentours de 20h pour l’emmener chez lui. Et comme ses parents n’étaient pas à la maison, Jovishen a suggéré à mon fils d’aller faire un tour sur la plage.” Chemin faisant, ils ont croisé Jovic. Ce dernier, dit Marguerite Langevin, aurait reproché à son fils de ne lui avoir pas rendu une paire de savates qu’il lui aurait prêtées. Une discussion a suivi et, selon la mère de la victime, la situation s’est envenimée. Fou de rage, Jovic s’est emparé d’un gourdin et aurait donné plusieurs coups à David à la tête. “Li’nn donn li kout dibwa, li’nn fraktir so krann e li’nn donn li enn kou dan so vant. So poumon ousi finn perfore”, raconte Margeurite en larmes.

Vu qu’il saignait abondamment, Jovishen a emmené David chez lui et a téléphoné au SAMU avant d’appeler la mère de la victime pour lui demander de venir l’aider à le transporter d’urgence à l’hôpital. Marguerite témoigne: “Lorsque je suis arrivée chez Jovishen, mon fils avait les yeux ouverts. Il m’a dit: Mama, mama mo pe soufer boukou, amenn mwa lopital. Nous sommes entrés dans l’ambulance pour nous rendre à l’hôpital. Une fois sur place, le docteur m’a dit que son cas était grave et qu’il devait subir une intervention chirurgicale au plus vite. Pendant que le personnel médical s’affairait autour de mon fils dans le bloc opératoire, un médecin m’a approchée pour me dire qu’ils avaient tout fait pour sauver mon fils, mais qu’il avait rendu l’âme. C’est très dur pour la famille de perdre notre David. Je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Que la justice suitve son cours…”

David était en Form 5 et devait prendre part aux examens du School Certificate cette année. Il avait promis à sa mère qu’il ferait de son mieux pour lui apporter de bons résultats. “Il avait commencé à étudier sérieusement. Il m’avait dit qu’il allait m’offrir ses résultats comme cadeau.”

Benoit Frichot arrive difficilement à contenir ses larmes lorsqu’il parle de David de son ami d’enfance. “Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions tous deux invités à un anniversaire. Je lui ai annoncé que je serai bientôt papa et je lui ai proposé d’être le parrain de mon enfant. Il a ri un bon coup et m’a dit qu’il allait y réfléchir et me rendre une réponse au plus vite. Au moment où je vous parle, je vois encore son sourire. David était un ami. Un vrai. Il avait le cœur sur la main. Toujours prêt à rendre service. Il avait beaucoup d’humour. Mon frère, qui est handicapé, l’aimait beaucoup parce qu’il le faisait rire à chaque fois qu’il passait le voir à la maison. Je suis triste. David laisse un grand vide qu’il sera difficile de combler.”

Une voisine qui était venue rendre visite à la famille de David, hier, abonde dans le même sens. “C’était quelqu’un de très respectueux. David ne manquait jamais de vous dire bonjour lorsqu’on le croisait sur son vélo. Sa mort ne laisse personne insensible. Il est parti trop tôt. C’est une épreuve difficile à surmonter pour la famille”, témoigne-t-elle en sanglots. Quant au suspect Fidèle, il a été longuement interrogé par la CID.

ACCIDENTS DE LA ROUTE: Un piéton meurt après 29 jours dans le coma

Faroo Battun, 51 ans, habitant Iqbal Road, Grand-Baie, est décédé vendredi soir après avoir passé 29 jours dans le coma aux soins intensifs de l’hôpital du Nord après un accident de la route survenu le vendredi 3 mars, à 20 pieds, Grand-Baie, à proximité de l’ex-Bhudda Club. Il avait été percuté par une voiture que conduisait un comptable de 31 ans habitant Bambous Lane à Upper Vale.Par ailleurs, Narvada Doochoo, 62 ans, habitant Jagessur Lane à Gros-Cailloux, a été admise vendredi à l’hôpital Jeetoo après avoir été percutée par une voiture. Son état de santé inspire de graves inquiétudes. Selon le conducteur du véhicule, Jean-Marc Arnaud, un ressortissant français de 38 ans, la victime traversait la route sur un passage clouté à Gros-Cailloux à l’arrière d’un autobus en stationnement. L’alcotest effectué sur le conducteur s’est révélé négatif. 32 morts sont à déplorer depuis le début de l’année.

ESCROQUERIE: Deux arrestations suite à l’enregistrement d’une voiture

Deux personnes soupçonnées d’avoir enfreint les lois pour l’acquittement des frais d’enregistrement d’une voiture de luxe au Registrar General Department au 6e étage de l’immeuble Emmanuel Anquetil ont été arrêtées vendredi matin par la Criminal Investigation Division (CID) nord. Ils auraient pris une somme d’environ Rs 50,000 du propriétaire en lui faisant accroire qu’ils y ont facilement accès. L’un des deux suspects aurait ensuite soumis des faux documents aux employés de ce département. Selon nos sources, après une analyse approfondie, des employés du Registrar ont soumis un rapport complet à la CID nord pour enquêter. D’où l’arrestation des deux suspects qui ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis, vendredi, sous une charge provisoire de “to defraud the State of Mauritius.” Selon nos informations, les enquêteurs soupçonnent les deux suspects de bénéficier de complicité au sein du bureau d’enregistrement. L’enquête est supervisée par le surintendant de police Sam Bansoodeb, responsable de la CID nord.