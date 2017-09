ATHLÉTISME — ULTRA RUN RÉUNION, DIMANCHE PROCHAIN: Alphonse, Rabaye et Jhugursing de la partie

Maurice sera représentée dimanche prochain à l'Ultra Run Réunion 2017 qu'organisera l'ancien directeur technique national de Maurice en basket-ball, nommément Pascal Rivière. Cette course, organisée dans le cadre d'une levée de fonds pour venir en aide aux personnes souffrant de diabètes, entre autres, sera courue sur un 10 km et un 21 km entre St Denis et Ste Suzanne. Selon Jean-Marie Bhugeerathee, entraîneur attaché à la Mentally Handicapped Persons Sports Federation, Pascal Rivière l'a personnellement contacté pour une participation mauricienne à cette course. Les handisportifs Noemi Alphonse et Denovan Rabaye, souffrant d'un handicap physique et intellectuel respectivement, participeront au 10 km, alors que Nitish Jhugursing, athlète valide, fera lui les 21 km. « Pascal Rivière m'a demandé de faire venir Noemi et Denovan, aussi bien qu'un athlète valide pour participer à cette course. J'ai donc approché le président de l'Association mauricienne d'Athlétisme, Vivian Gungaram, qui m'a transmis le nom de Nitish Jhugursing. L'organisation nous prendra en charge aussitôt place, alors que nous aurons à faire les frais des billets d'avion », a-t-il déclaré. Les trois athlètes et Jean-Marie Bhugeerathee quittent le pays vendredi matin pour être de retour le 19 septembre.