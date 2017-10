AVIATION : Le Best Entertainment Award pour Emirates Airlines

La compagnie aérienne nationale dubaïote continue de séduire les voyageurs. Tant et si bien que son système de divertissement à bord, ICE, a obtenu le Best Entertainment Award aux Airline Passager Experience Association (APEX) Passenger Choice Awards 2017. Emirates Airlines a été la première compagnie aérienne à installer des écrans personnels aux sièges dans chaque classe de service il y a de cela 25 ans. La compagnie continue d’innover et propose, à travers son programme ICE, plus de 2500 chaînes de divertissements à bord, incluant des derniers films du monde entier dans plus de 30 langues, ainsi que des séries TV primées, de même qu’un vaste choix de musique et de jeux. De même — outre 10 % de divertissement additionnel inclut dans son programme de bord, afin de donner plus de choix varié aux passagers — la compagnie a investi dans la connectivité et le live TV à bord. Aujourd’hui, 138 avions, dont 18 A380, de la flotte d’Emirates offrent la télé en direct. Lors de cette cérémonie de remise de trophées qui s’est tenue à Long Beach, en Californie, Emirates Airlines a aussi remporté le titre de Best Original Video pour sa vidéo de produit “Welcome to ICE” et a reçu le Five-Star Global Airline Official Airline Rating. Il s’agit de l’évaluation la plus élevée dans le premier programme d’évaluation des compagnies aériennes basées uniquement sur le retour vérifié et certifié des passagers.

Le président d’Emirates, Sir Tim Clark, qui a rejoint l’équipe fondatrice d’Emirates en 1985 en tant que chef de planification et qui a mené Emirates à devenir la plus grande compagnie internationale au monde, a aussi été honoré par le prix du CEO Lifetime Achievement Award, marquant ainsi 45 ans de service dédié à l’industrie du transport aérien.



Hôtellerie

Nouveau look au Lux* Grand-Gaube

Au coût de Rs 1 milliard investies dans la rénovation et la modernisation des bâtiments, tout en préservant la nature, l’établissement hôtelier situé sur la côte Nord de Maurice, Lux* Grand-Gaube vient de se doter d’un nouveau look. Une totale réinvention, sous la houlette du duo d’architectes Kelly Hoppen et Jean-François Adam, avec l’accent mis sur le décor luxuriant et verdoyant du site, redonnant toute sa splendeur à ce resort de 186 chambres, reconnu également pour son Café LUX*, commun à tous les hôtels du groupe. L’ambiance décontractée et multiculturelle de cet établissement balnéaire 4 étoiles, entouré de vastes jardins que le paysagiste Stephen Woodhams a mis en scène de manière très artistique, a été mise en évidence, créant autour de l’établissement — qui dispose de 5 restaurants et bars (au nombre desquels le Beach Rouge, un bar animé en soirée par un DJ) — une atmosphère tout aussi glamour que tropical.