BADMINTON - MONDIAUX 2017 : Les Mauriciens éliminés

Les championnats du monde de badminton ont débuté lundi à Glasgow en Écosse et prendront fin le 27 août. Ils sont trois Mauriciens à y avoir participé. À l’Emirates Arena, les locaux n’ont pas réussi à passer le cap de la phase qualificative en s’inclinant en simple dames, simple hommes et double hommes.

64 badistes ont été inscrits pour les matches à élimination directe. Lundi face à l’Indonésienne Lyanny Alessandra Mainaky en simple dames, Kate Foo Kune s’est fait éliminer sur le score de 2-0. Avec un début de match étincelant, Mainaky n’a laissé aucune chance à la Mauricienne. Elle a remporté le premier set avec 10 points d’avance, soit 21-11. Au deuxième set, Kate Foo Kune a tant bien que mal essayé de remonter au score, mais la 60e mondiale a été trop forte pour la triple championne d'Afrique, qui s’incline 21-16.

Hier, deux Mauriciens étaient en action. En simple hommes, Julien Paul s’est incliné face au Chinois Long Chen, 2-0. Ce match a été une partie de plaisir pour Long Chen. Il a facilement gagné le premier set avec 14pts d’avance, soit 21-7. Le badiste mauricien n’a pu eu assez de ressources pour taquiner le 5e mondial. Il a perdu le deuxième set 21-9.

En double hommes, la paire mauricienne Julien Paul-Aatish Lubah faisait face au tandem belge Freek Golinski-Matjis Dierick. Comme prévu, la tâche a été compliquée pour les Mauriciens. Avec plus d’une dizaine d’années à jouer ensemble, Freek Golinski et Matjis Dierick se sont imposés sur le score de 2-1. La paire belge a remporté le premier set 21-16. Cependant, Julien Paul et Aatish Lubah ne se sont pas laissé intimider lors du deuxième set. Le duo mauricien a semé le doute dans la tête de leurs adversaires en s’imposant avec 11pts d’avance et ont pu égaliser au second set remporté 21-10. Le troisième est revenu à la paire belge sur le score serré de 21-18.

Résultats

Simple dames

Lyanny Alessandra Mainaky (IND) v Kate Foo Kune 2-0 (21-11, 21-16)

Simple hommes

Long Chen (CHN) v Julien Pau 2-0 (21-7, 21-9)

Double hommes

Freek Golinski-Matjis Dierick (BEL) v Julien Paul-Aatish Lubah 2-1 (21-16, 10-21, 21-18)