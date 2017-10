BAIE DU TOMBEAU : Le ras-le-bol des habitants

La situation des occupants de la NHDC de Baie du Tombeau est désolante. Les infrastructures sont laissées à l’abandon sans que les pouvoirs publics prennent des mesures. Les habitants dénoncent le manque de soutien de l’État face à leurs besoins.

Manque d’activités, abandon de projets, propositions rompues, insécurité, insalubrité des lieux et fléaux sociaux ont mené le village à l’abandon. Les habitants se sentent exclus et évincés des développements que connaît l’île. À la NHDC de Baie du Tombeau, les gens ne constatent pas d’évolution dans leur quartier. “Depuis que j’habite la région, peu de choses ont bougé. Nous n’avons droit qu’à de fausses promesses”, confie Mitchell Flore, 28 ans.

Un abandon de l’État qui perdure à cause de la stigmatisation qui s’abat sur la région. Certains coins de l’endroit sont associés à une image négative. Il est considéré comme une banlieue dangereuse. En dépit des mépris et des préjugés, “nous sommes unis. Personne ne piétine la vie privée des autres”. Les jeunes pâtissent de la stigmatisation liée au village. “Elle les disqualifie et les empêche d’avoir un poste convenable. Kouma tann Baie du Tombeau, zot kandidatir rezete.”

“Le gouvernement ne nous aide pas”.

“Les jeunes manquent cruellement d’activités. Il n’y a rien ici”, dit Mitchell Flore. Une demi-journée passée à arpenter les lieux nous a permis effectivement de constater que les enfants jouent au ballon pieds nus dans la rue ou sont oisifs. “À maintes reprises, j’ai fait des démarches pour avoir un terrain de foot. Le gouvernement ne nous aide pas”, confie Keane Colette, celui qui motive les jeunes à se tourner vers le sport pour ne pas tomber dans le piège des fléaux sociaux. Depuis le début des années 2000, il se bat pour remettre en état le terrain de football. “Avant, c’était pire. Anba ena beton. Kan zwe, ena boukou ki’nn kas zot lipie lor sa terin-la.”

Comme Mitchell Flore, Keane Colette souhaite voir un changement à Baie du Tombeau. “Ici, les jeunes sont nombreux à être sous l’emprise de la drogue synthétique. C’est la tendance du moment.” Cet homme s’investit totalement pour aider ces jeunes. Il achète des ballons et des vêtements de sport pour ceux qui n’ont pas les moyens. “J’ai aidé quinze jeunes à sortir de la drogue synthétique. Je leur dis qu’il y a plus à gagner en s’adonnant à un sport que d’errer dans la rue.” La NHDC dispose d’un terrain de foot en friche qui est dans une condition déplorable. “Bann-la ti dir nou pou gagn enn terin me nanye pann fer.”

“Nou gagn tou kalite loder”.

La situation sanitaire de la NHDC est critique. “Nous avons seulement trois poubelles pour 422 maisons”, confie Keane Colette. Les habitants sont condamnés à vivre entourés d’ordures. L’incivilité de certains a transformé les lieux en véritable dépotoir. Un camion de ramassage d’ordures ne passe qu’une fois la semaine et c’est pourquoi les déchets sont déposés hors des poubelles lorsqu’elles débordent. “Nou pe atann enn kartie pli prop ek pli bien”, dit Mitchell Flore.

De l’autre côté de Baie du Tombeau, bien que les gens soient mieux lotis, une odeur nauséabonde se dégage dans l’après-midi. “Nou koumadir dan magazin parfin, nou gagn tou kalite loder. Kan enn fini, lot repran”, se lamente Joanne Samuel.

Au-delà de l’insalubrité, la baie fait face à l’insécurité. Cela agace et inquiète les habitants. Il suffit de sillonner les routes pour constater que le village est loin d’être tranquille. Une situation qui date déjà de plusieurs années mais qui, ces derniers temps, a empiré, si l’on en croit Mitchell Flore. “Kifer zot pran Morcelman Swan kont alor ki kot nou pena tou sa ?” Il lance un appel aux autorités pour éradiquer les maux auxquels font face les résidents de la NHDC de Baie du Tombeau.

Mitchell Flore, l’homme qui veut apporter un changement

Mitchell Flore a choisi de se battre car il vit au cœur des problèmes du quartier. Lorsqu’il était plus jeune, il s’est fait arrêter à cause d’un pouliah de gandia. “À ma sortie de cellule, j’ai été obligé de faire des petits boulots.” Il est passé par certains fléaux. Aujourd’hui, c’est un autre homme. Il a reconnu ses erreurs et mûri. “J’ai changé. Je suis passé à autre chose. Je veux voir évoluer mon quartier pour que la génération de demain ne répète pas les erreurs d’hier.”