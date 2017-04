Bardottier et Rama diffèrent leur suspension

Suspendus pour une journée, Jeanot Bardottier et Swapneel Rama ont différé leur suspension de deux journées. Cela a été rendu possible dans le sens où une course de Groupe, la première manche du championnat des 4-ans, figure au programme de la huitième journée. On apprend aussi que la monte de Ready To Attack a été offerte à Swapneel Rama.

Joorawon-R. Gujadhur : contrat signé cette semaine

La Gambling Regulatory Authority a, samedi dernier, fait savoir au Mauritius Turf Club qu'il existait bien un contrat entre Rye Joorawon et l'entraîneur Rameshwar Gujadhur. La directive 3 de la GRA fait état que n'importe quel jockey qui est engagé par un entraîneur ne peut monter pour un autre, sauf dans une course de groupe ou en cas de force majeure. Ainsi, la titularisation de Rye Joorawon sur le cheval Cash Lord de l'entraînement Shyam Hurchund n'avait pas sa raison d'être. Mais, renseignement pris, il nous revient que la GRA a été alertée que Rye Joorawon avait été engagé mais que le contrat n'avait pas encore été signé vu que le jockey n'a donné son accord que jeudi matin, soit le jour du programme. On a aussi appris qu'à hier, mercredi, le MTC n'était toujours pas en possession de ce contrat vu qu'il n'a été signé que mardi, mais que le nécessaire sera fait avant la fin de cette semaine.

Ramsamy en négociation avec la SAJA

Kersley Ramsamy attend une réponse de la South African Jockeys’ Academy pour savoir s’il pourra terminer son apprentissage cette année. C’est ce qu’on a appris de source confirmée. Le Mauricien avait été victime d’une chute qui l’avait privé de montes pendant au moins sept mois. Ce qui fait qu’il n’avait pu honorer ses engagements envers l’académie. Ainsi, il a sollicité le Mauritius Turf Club pour lui venir en aide et attend une réponse de la SAJA pour connaître la suite des événements.

Raymond Danielson en selle cette semaine

Le nouveau jockey d'Alain Perdrau, Raymond Danielson, sera en selle à l'occasion de la sixième journée. Le Sud-Africain a obtenu son permis hier et a atterri à l'aéroport de Plaisance un peu plus tard dans l'après-midi. Le premier cheval qu'il a monté au Champ de Mars lors de séance de training de ce matin, jeudi, est Castle. Danielson, 31 ans, a remporté plus de 600 victoires durant sa carrière. “Stingray”, comme on le surnomme, s'est aussi illustré dans des épreuves de Grades 1, 2 et 3. Sa dernière victoire, il l'a obtenue le 14 avril en menant Trotska à la victoire dans un Maiden Plate à Fairview.

Maingard : permis temporaire pour Fortune

Ce sont les commissaires administratifs qui ont donné le feu vert à Ricky Maingard pour engager le Sud-Africain Andrew Fortune. On se souvient que le Licencing Committee, qui s'était réuni vendredi dernier, avait dit non à la demande d'embauche formulée par l'entraîneur. Ce dernier avait déjà essuyé deux refus au cours des dernières saisons. Le oui du Mauritius Turf Club est cependant temporaire, soit jusqu'au 1er juillet, et le renouvellement de son contrat dépendra de son comportement pendant le temps qu'il sera en selle sur les chevaux de Ricky Maingard.

Il faut ici savoir que même si un jockey étranger a été engagé par un entraîneur pour une saison, le MTC octroie un permis sur une base de quatre mois seulement et celui-ci est renouvelable en trois occasions, soit avant le Barbé, avant le Maiden et avant la Coupe d'Or, et que le club ne donne son feu vert qu’après avoir reçu un rapport du board des Racing Stewards. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'anormal qu'on a appris du communiqué du MTC. N'importe quel jockey qui se comporte mal sur le terrain ou en dehors de l'hippodrome est susceptible de voir son contrat ne pas être renouvelé. Ce qui change, c'est que le Barbé a été repoussé d'une semaine et se déroulera le 8 juillet et non le 1er juillet comme initialement prévu.

La question est de savoir qu'est-ce qui a fait que les administrateurs ont quelque part renversé la décision du Licencing Committee. Il semblerait que le communiqué émis par Ricky Maingard a eu l'effet escompté avec le rapport des autorités sud-africaines qui ont fait été de « minor breaches » et que le jockey n'était sous le coup d'aucune suspension. Ce qui a sans doute fait pencher la balance du côté du Licencing Committee, c'est sans doute l'interview qu'avait accordée ce même jockey dans nos colonnes en 2013.

Maintenant, Ricky Maigard devra attendre que son jockey obtienne son permis de travail. Si tout se passe bien, Andrew Fortune sera au Champ de Mars pour la journée du 13 ou celle du 20 mai. Ricky Maingard s'est dit satisfait de la finalité de sa demande et souligne qu'il est difficile de trouver un jockey de calibre par les temps qui courent. Il faut savoir que le Licencing Committee est composé de Paul-France Tennant, Benoît Halbwachs, Khalid Rawat et Samraj Mahadia.

Line Of Sight n’est pas venu

La nouvelle unité de Simon Jones, Line Of Sight, n’a pu embarquer à bord de l’avion cargo qui a atterri à Plaisance samedi dernier. Tout comme Desert Fighter, il aurait été piqué par une guêpe et faisait de la température. Ainsi, le cheval de réserve Kingmambo’s Legacy a trouvé de la place et, est venu renforcer l’effectif de Chandradutt Daby.

Moi Power chez Sewdyal

Moi Power défendra désormais les couleurs d’Amardeep Sewdyal. Celui qui était jusque-là pensionnaire de Patrick Merven, a été transféré à son nouveau yard ce matin (ndlr : jeudi). Rappelons que Moi Power avait débuté victorieusement sur notre turf la saison dernière avec James Winks en selle. C'était, du reste, sa seule victoire en six sorties au Champ de Mars. À sa reprise avec la compétition, ce fils de Brave Tin Soldier avait terminé cinquième à 4,80L de Canadian Dollar sous la conduite de Sunil Bundhoo. Il possède actuellement un Rating de 37 et il sera un atout pour Amardeep Sewdyal, qui voit son effectif passer à 11 chevaux.