Basoodeo Seetaram réclame une extension pour ses PSV Licenses

Ayant obtenu 15 permis de Public Service Vehicle (PSV) Contract Bus Licence de la National Transport Authority (NTA) le 10 avril dernier, KS Business Co Ltd, dont le directeur est Basoodeo Seetaram, et proche collaborateur du laeder du MSM, Pravind Jugnauth, a demandé une extension vers fin septembre. Ces licences avaient été octroyées par le conseil d’administration de la NTA en vue d’assurer le transport des employés de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP).

Ce sursis de six mois lest demandé pour qu’il puisse mettre en circulation sa flotte de 15 vans, n’en ayant jusqu’ici que cinq à disposition. Il explique qu’il a déjà commandé les dix autres véhicules mais qu’il y aurait un « shortage » de cette marque.

Lecture de radiographie sur téléphone mobile

Ceux étant passé par le département de radiographie de l’hôpital Jeetoo durant la semaine écoulée ont pu constater un comportement étrange du personnel. Après avoir procédé aux étapes de capture d’images par voie de rayons X, les patients ont été avisés à tour de rôle de demander au médecin de service de venir prendre connaissance des résultats sur l’écran des appareils. Au moment de la consultation, le médecin analysait les images prises sur les écrans de radiographie via son portable en face du patient. À la sortie, un des Attendants devait indiquer que l’hôpitalfait face depuis peu à une pénurie de pellicule photosensible pour les X-Ray. Cette situation incommoderait à la fois les médecins, mais aussi les patients.

Ministres sans attachés de presse

Ils sont trois ministres à la recherche d’attachés de presse. Aussitôt sa nomination en tant que ministre de la Fonction publique, Eddy Boissézon avait choisi Arvin Mootoocurpen. À peine quelques mois sont passés et l’ancien journaliste a rejoint l’équipe de Rudy Veeramundar au Prime Minister’s Office. Pour sa part, Fazila Daureeawoo, la ministre de l’Égalité des genres, est aussi en quête de la remplaçante de Padma Osman, qu’elle avait hérité d’Aurore Perraud. Il y a aussi le nouveau ministre de la Justice, Maneesh Gobin, qui cherche celui ou celle qui s’occupera de sa communication. Mais la situation politique étant ce qu'elle est, les prétendants hésitent à faire le saut sans garantie.

L’ex-PRO de Sinatambou devient directeur de restaurant

Vikash Pabaroo, ex-Public Relations Officer (PRO) du ministre Etienne Sinatambou, au temps où ce dernier était aux Affaires étrangères, est désormais le directeur du restaurant Dolce Vita du Domaine Les Pailles. C’est une démarche qui fait sourciller plus d’uns dans les milieux concernés par le sort de cette propriété appartenant à la State Investment Corporation (SIC), surtout avec la récente conclusion du Land Transfer Agreement avec Yihai International Investment Management Ltd dans le cadre du projet Yi Hai Smart City.

Les interrogations vont bon train depuis peu, surtout après que plusieurs départements administratifs au niveau des autorités locales ont reçu des correspondances portant la signature de Vikash Pabaroo, qui se présente aussi comme agent du MSM sur son profil Facebook avec une proximité affichée aux côtés du ministre de la Sécurité sociale et de l’Environnement Etienne Sinatambou.

L'ex-juge Domah en mission au Maroc

L'ancien juge Bushan Domah, qui préside la commission d'enquête sur le rachat des actions du groupe BAI au sein de BRITAM au Kenya, est annoncé en mission officielle au Maroc à partir de ce week-end. L'ancien juge de la Cour suprême fait partie du sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture, qui se rend en mission officielle pour la première fois dans ce pays du Maghreb. La principale attribution de cette mission, dirigée par le Suisse Hans-Jörg Bannwart, sera de conseiller les autorités marocaines au sujet de la mise sur pied d'un National Prevention Mechanism. À la fin de la mission, soit le week-end prochain, un rapport confidentiel préliminaire sera présenté.

La ministre Daureeawoo mise à l'index

Des fonctionnaires affectés à la Child Development Unit sont très remontés contre la ministre Fazila Daureeawoo, au point de réclamer sa démission dans une lettre à la presse. Ils l'accusent « d'incompétence » dans son travail de protection des enfants maltraités et abusés et dénoncent ses multiples missions à l'étranger, « effectuées pour rien », en faisant état d'une dernière mission en Inde sans aucun résultat concret.

Une autre “pundit” de la politique, en l'occurrence Shirin Aumeeruddy-Cziffra, en prend également pour son grade dans ces dénonciations. « Nou invit Shirin aret rod so boute. Laiss nou travay trankil. Cziffra pe mett Fazila dan trou ek Cziffra pe mor pu vinn presidan Human Rights Commission », allèguent ces fonctionnaires, visiblement outrés.

No 18 : Me Bokhoree se désiste

Joyce Veerasamy, qui s'était désisté en tant que candidat indépendant pour l'élection partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes (No 18), doit s'en mordre les doigts. Il avait pris cette décision pour favoriser la candidature de Me Kaviraj Bokhoree. Or, voilà que, deux semaines à peine après, ce même Kaviraj Bokhoree annonce qu'il se retire de la course de cette élection de remplacement « pour des raisons strictement personnelles ». Le Nomination Day pour des actes de candidatures au No 18 est fixé dans 15 jours.