BEACH-VOLLEY JEUX DU COMMONWEALTH 2018— Maurice : Deux jours pour rallier Freetown

La petite délégation mauricienne de beach-volley est arrivée à Freetown en Sierra Leone hier après un périple de deux jours, via Nairobi (Kenya) et Accra (Ghana). C’est par ferry que les Mauriciens ont rallié leur quartier général, en attendant le coup d’envoi demain du tournoi qualificatif aux Jeux du Commonwealth, prévus à Gold Coast en Australie du 4 au 15 avril 2018.

Après une nuit difficile, la paire masculine Akash Doobraz-Gilbert Alfred et celle féminine composée de Vanessa Chellumben et Liza Bonne ont effectué ce matin leur première séance d’entraînement en terre sierra-léonaise sous la conduite de leur entraîneur respectif, Reza Itoola et Pascal Ava.

Cinq des pays participants sont déjà sur place. L’Afrique du Sud est attendue sous peu. Chez les hommes, le tournoi réunira la Sierra Leone (pays hôte), le Ghana, le Nigeria, le Lesotho, l’Afrique du Sud et Maurice. En féminin, on retrouve Maurice, les Seychelles, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Rwanda et la Sierra Leone.

La réunion technique est prévue ce soir à 20h (heure de Maurice). La compétition débute demain matin.