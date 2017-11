BEACH-VOLLEY— JEUX DU COMMONWEALTH : Qualification de la Sierra Leone et du Rwanda

La Sierra Leone au niveau masculin et le Rwanda chez les dames seront les représentants du continent africain en beach-volley lors des prochains Jeux du Commonwealth prévus à Gold Coast en Australie en avril de l’année prochaine. Ces deux équipes ont décroché leur qualification lors du tournoi organisé en Sierra Leone de vendredi à dimanche dernier. En finale, la paire sierra-léonaise a dû avoir recours au set décisif pour vaincre celle de l’Afrique du Sud en masculin, alors que le tandem rwandais a évolué plusieurs crans au-dessus de ses adversaires en féminin.

Du côté mauricien, Gilbert Alfred et Akash Doobraz ont frôlé la qualification pour les demi-finales. Vainqueurs du Nigeria et du Lesotho, ils se sont inclinés face au Ghana, à la Sierra Leone et à l’Afrique du Sud. Par contre, Vanessa Chellumben et Liza Bonne ont pu parvenir en demi-finales suite à leurs succès enregistrés aux dépens du Nigeria, de la Sierra Leone et des Seychelles. Toutefois, elles n’ont pu reproduire la même prestation face aux Nigérianes en demi-finales en s’inclinant en deux sets. Qui plus est, les représentantes mauriciennes laisseront filer la médaille de bronze en concédant la défaite face à la paire seychelloise.

Il n’empêche que cette compétition aura permis aux paires mauriciennes de mieux se situer dans l’optique des prochains Jeux des îles.



Les résultats

Masculin-Matches de poule

Ghana b. Maurice 21-12 et 21-14

Nigeria b. Lesotho 21-7 et 21-6

Afrique du Sud b. Sierra Leone 20-22, 21-15 et 15-11

Maurice b. Nigeria 21-17, 9-21 et 16-14

Sierra Leone b. Lesotho 21-8 et 21-4

Afrique du Sud b. Ghana 21-12 et 21-15

Maurice b. Lesotho 21-8 et 21-10

Sierra Leone b. Ghana 21-18, 15-21 et 15-12

Nigeria b. Afrique du Sud 11-21, 21-19 et 15-12

Sierra Leone b. Maurice 21-18 et 21-17

Nigeria b. Ghana 21-19 et 21-18

Afrique du Sud b. Lesotho 21-7 et 21-4

Sierra Leone b. Nigeria 21-17 et 21-10

Ghana b. Lesotho 21-10 et 21-12

Afrique du Sud b. Maurice 21-13 et 21-14

Demi-finales

Afrique du Sud b. Ghana 21-17 et 21-15

Sierra Leone b. Nigeria 21-13 et 21-18

3e place : Ghana b. Nigeria 21-16 et 21-15

Finale : Sierra Leone b. Afrique du Sud 16-21, 21-18 et 15-12



Féminin

Matches de poule

Nigeria b. Seychelles 21-12 et 23-21

Rwanda b. Sierra Leone 21-13 et 21-9

Maurice b. Nigeria 21-16, 16-21 et 18-16

Rwanda b. Seychelles 21-10 et 21-12

Nigeria b. Sierra Leone 21-17, 20-22 et 15-9

Rwanda b. Maurice 21-13 et 21-13

Seychelles b. Sierra Leone 21-17, 14-21 et 15-8

Rwanda b. Nigeria 21-8 et 21-12

Maurice b. Sierra Leone 21-16, 18-21 et 17-15

Maurice b. Seychelles 21-13 et 21-19

Demi-finales : Rwanda b. Seychelles 21-10 et 21-12

Nigeria b. Maurice 21-16 et 21-18

3e place : Seychelles b. Maurice 21-17, 18-21 et 15-9

Finale : Rwanda b. Nigérai 21-13 et 21-17