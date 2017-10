BOISSON— LANCÉ EN FIN DE SEMAINE: Le jus 5Alive Pulpy débarque dans nos rayons

Pour marquer le coup en cette période estivale, PhoenixBev et The Coca-Cola Company ont lancé hier, au Domaine Gros Cailloux Leisure Park, la boisson 5Alive Pulpy, faite à partir de fruits naturels,, comprenant pulpe et morceaux de fruits. Cette nouvelle gamme de boissons se décline en trois saveurs, soit orange (avec de la pulpe), mangue et pêche (avec des morceaux de fruits), le tout en logement de 350 ml.

Patrice Sheik Bajeet, Senior Marketing Manager de PhœnixBev, met l'accent sur ce nouveau produit qui, dit-il, vient renforcer sa présence dans le segment des boissons non-alcoolisées et non gazeuses. « C'est une boisson qui s'inscrit dans la démarche du groupe d’étendre son offre afin de répondre aux besoins et aux envies des consommateurs. La recette avec de la pulpe et des morceaux de fruits apporte une explosion de saveurs en bouche », indique Patrice Sheik Bajeet.Valérie Rochecouste, Marketing Manager de Coca-Cola Islands Mid Africa Cluster, estime pour sa part que le partenariat entre PhoenixBev et Coca-Cola « a permis de mettre en avant l'innovation et la créativité ». Elle explique la conception de la mise en bouteille des différentes variétés de ce jus : « On l'a fait sur trois niveaux. D'abord, la bouteille en logement de petit format, et qui peut être transportée facilement. Le goût est rehaussé car la boisson comprend en sus du jus également de la pulpe et des morceaux de fruits. Et, finalement, on a choisi comme logement une bouteille de la forme d'une orange. »

C'est l'usine Nouvelle-France qui abritera le département de fabrication de ces jus, et ce selon un procédé de remplissage à chaud. Cette technique, selon Patrice Sheik Bajeet, Senior Marketing Manager de PhœnixBev, favorisera la conservation et les valeurs nutritionnelles de cette nouvelle boisson, laquelle est déjà en vente dans les supermarchés.