BOXE—CHAMPIONNATS D'AFRIQUE ELITE 2017: La compétition reportée du 17 au 25 juin

Alors que la délégation mauricienne de boxe s'apprêtait à mettre le cap sur le Congo-Brazzaville hier dans le cadre des championnats d'Afrique Elite, voilà que l'Association mauricienne de boxe a été avisée que cette compétition a été reportée et se déroulera du 17 au 25 juin. De ce fait, le départ de la délégation, forte de huit éléments, d'un entraîneur et d'un représentant de la fédération, est désormais fixé au 14 juin.

Dans un communiqué émis hier, l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) fait ressortir que la décision a été prise par la Confédération africaine afin de s'assurer que la compétition puisse atteindre le niveau requis pour une organisation aussi prestigieuse. L'instance mondiale demeure tout de même confiante que le comité organisateur sera à la hauteur, d'autant que cette échéance sera qualificative pour les championnats du monde prévus en Allemagne en août. Reste que, selon les informations obtenues, la situation financière n'est guère reluisante au Congo-Brazzaville, avec une chute drastique du prix du baril du pétrole aggravée par un environnement socio-économique très morose. D'ailleurs, ce pays a renoncé à l'organisation du championnat d'Afrique des Nations de basket-ball prévu du 19 au 30 août prochain en invoquant des motifs financiers.

Quoi qu'il en soit, les boxeurs mauriciens, à savoir David Rolfo, Jordy Vadamootoo, John Colin, Richarno Colin, Merven Clair, Jean-Luc Rosalba, Cédric Olivier et Kennedy St Pierre, devront être maintenus en condition. C'est ainsi qu'une nouvelle invitation a été transmise à la fédération botswanaise pour un camp d'entraînement à Maurice du 3 au 13 juin. Pour rappel, une première invitation avait été lancée aux Botswanais de même qu'aux Seychellois ces dernières semaines, mais les réponses étaient négatives. En cas de nouveau refus, les représentants mauriciens devront se contenter d'un stage semi-résidentiel à domicile.

Par ailleurs, la trosième édition du MBC Boxing Tour s'est déroulée samedi dernier à Vacoas. Les différents vainqueurs ont été David L'Éveillé (Youth-52 kg), Damien Hélène (Youth -56 kg), Damien Paris (Elite-60 kg), Emmanuel Chelin (juniors-63,5 kg), Stephano Jolicoeur (Elite -56 kg), Denis Mickey (Elite -56 kg) et Christopher Alberte (Elite -81 kg). Au cours de cette soirée, on aura noté la bonne prestation des deux premiers nommés, présélectionnés pour les Jeux du Commonwealth de la Jeunesse aux Bahamas. De son côté, Denis Mickey a confirmé son succès acquis aux dépens de Geraldo Peronnet lors des derniers championnats nationaux Elite, alors que Christopher Alberte, bien qu'évoluant dans une catégorie supérieure, a su repousser avec brio le challenge d'Harel Christine.

La prochaine édition de ce MBC Tour, prévu le 24 juin, sera marquée par le lancement officiel du Pôle Espoirs et mettra en valeur les jeunes éléments de cette instance.