CHRISTOPHER LAGANE (VAINQUEUR TOUR DE LA RÉUNION) : « On ne réalise pas tout de suite »

Christopher Lagane, qui vient de remporter à 19 ans son premier Tour, veut voir encore plus grand. Mais pour l’instant, le coureur a déjà la tête vers le Tour de Maurice, qu’il disputera sous les couleurs mauriciennes. Tout en parlant de l’expérience qu’il a vécue en jaune, il relativise, attribue son succès à ses coéquipiers, et parle de son avenir sur le vélo. Ci-dessous, l’essentiel de l’entretien qu’il nous a accordé à sa descente d’avion.

Christopher Lagane, vous remportez à seulement 19 ans votre premier Tour, qui plus est, à La Réunion. Avec le recul, que ressentez-vous en ce moment ?

Je suis vraiment très fier de ma performance. Fier d’avoir remporté le Tour de La Réunion 33 ans après Patrick Piat (ndlr : le dernier Mauricien à l’avoir fait). Pour l’instant, j’ai toujours quelques difficultés à y croire.

Réalisez-vous la portée de votre performance ?

Sur le coup non, on ne réalise pas tout de suite. Mais je suis resté quelques jours après et j’ai fait quelques sorties à vélo. Les gens m’invitaient pour un café, un gars m’a demandé de signer sa casquette, des enfants m’ont demandé mon maillot. C’est là que je prends conscience de ce que j’ai fait.

L’opposition était assez rude. À quel moment le coup est-il devenu jouable, selon vous ?

Je pense que c’est arrivé à la troisième étape. La veille, j’ai pu prendre une échappée qui m’a donné le maillot jaune. À partir de là, j’avais une bonne avance. Je me suis dit que ce serait bête de la perdre.

Vous remportez le Tour sans avoir gagné d’étape. Est-ce un de vos regrets ?

Oui. Mais en relativisant, c’est déjà arrivé. Christopher Froome a remporté le Tour de France sans gagner d’étape. On a gardé le maillot jaune jusqu’au bout et c’est le plus important.

Pensiez-vous remporter le Tour au terme des neuf étapes ?

Pas vraiment. Nous sommes partis avec l’idée d’aller le plus loin possible. C’est au fil des jours que la possibilité s’est imposée à nous.

Vous endossez le maillot jaune au terme de la deuxième étape. À quoi pensez-vous à ce moment-là ?

À défendre ce maillot, au fait qu’il fallait repartir le lendemain. C’était chaque jour pareil. Mes coéquipiers étaient tout simplement géniaux sur ce Tour de La Réunion.

Les tâches étaient bien définies…

Oui, Fidzerald (Rabaye) et Alexandre (Mayer) ont assuré sur le plat, Yannick et Grégory dans les bosses. Ils ont fait un sacré boulot.

Vous avez pourtant connu un très mauvais début de saison…

Oui. J’ai été malade en Afrique du Sud, avant les championnats d’Afrique. Ensuite, j’ai eu un accident à Maurice et j’ai souffert de mon dos. En Suisse, au Centre mondial, j’ai contracté une tendinite. C’était vraiment mal parti pour moi. Je dois dire un grand merci à ma famille, à mes amis et à tous ceux qui m’ont soutenu et me soutiennent encore.

Quelle sera la suite de votre saison ?

Il y a le Tour de Maurice. C’est une course particulière et il faudra bien figurer.

Un doublé Réunion-Maurice vous tente ?

Oui, c’est vrai que ce serait sympa de venir gagner le Tour de Maurice après celui de La Réunion. Après, tout dépend des dispositions. Dans l’équipe, nous sommes tous capables de remporter la course. On verra au fil des étapes qui sera le mieux classé.

Après le Tour de Maurice, ce sera le repos ?

Non, bien au contraire. Nous irons au Tour du Rwanda. Nous serons confrontés à un tout autre niveau. Il faudra bien se préparer pour cette course.