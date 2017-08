COMMUNAUTÉ FIAT : Messe demain en la cathédrale St-Louis

Ceux qui ont participé à M 25 en 1967, ceux qui ont fait partie de la Communauté Fiat, ceux qui ont fait l’expérience de la vie communautaire au Foyer Fiat, ceux qui ont participé aux Nuits de Prière style Fiat, les lecteurs de Parole de Chaque Jour, ceux qui ont participé aux retraites AC 1( Animateur Chrétien 1) et le public en général sont invités à une messe d’action de grâces demain 20 août 2017, à 9h30, en la cathédrale St Louis à Port-Louis, cela dans le cadre des 50 ans de la Spiritualité Fiat et de M 25, et des 10 ans des retraites AC 1 et de la rencontre de Fiat International.