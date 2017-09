CULTURISME - NBBF : Mr BBRH pour relancer la saison

Ces trois prochains mois s’annoncent chargés pour la New Body Building Federation (NBBF). Après les concours Mr Republic et Mr Port Louis tenus en début de saison et qui ont vu le sacre respectif de Jérémie Genave et Vincent Dada, ce sera le concours Mr Beau Bassin Rose-Hill qui relancera la machine. Cette compétition se déroulera samedi à partir de 19h à la salle Eddy Norton à Rose-Hill et pourrait être rehaussée avec la participation de Jimmy Reynald, Mr Mauritius en 2016.

La NBBF enchaînera avec les concours suivants : Mr East (1er octobre), Mr Quatre-Bornes (14 octobre), Mr South (22 octobre), Mr Vacoas-Phœnix (28 octobre), Mr Curepipe (5 novembre), Mr North (9 novembre), Mr Mauritius (26 novembre) et La Nuit des Champions (3 décembre). Par contre, l’île de la Réunion s’est désistée quant à l’organisation de Mr Océan Indien. La prochaine édition est prévue à Madagascar l’année prochaine. Pour ce qui est de Mr Mauritius, ce concours se déroulera comme l’année dernière à la salle des fêtes de la Municipalité de Quatre-Bornes, alors que la Nuit des Champions se tiendra à la discothèque OMG à Grand-Baie.

Pour ce qui est de cette dernière compétition qui verra la participation des vingt meilleurs athlètes des différents concours, l’innovation est que le public sera appelé à voter pour les six meilleurs culturistes de la soirée. Les six retenus obtiendront alors un chèque de Rs 10 000. Pour ce qui est des compétitions régionales, des cash-prizes de Rs 15 000 et des produits de cette même valeur seront offerts aux vainqueurs, alors que le commanditaire Eric Favre parrainera le concours Mr Mauritius à hauteur de Rs 200 000.

En attendant ces différents concours, les dirigeants de la NBBF avaient tenu une rencontre avec les culturistes, les dirigeants et propriétaires de gyms le dimanche 13 août. Une rencontre positive, marquée par quelques interventions. Notamment celles de Richard Albert, président de la NBBF, qui a relaté le parcours de cette fédération au cours de ces dix dernières années, de Renouka Ballah Moteea, secrétaire, qui a évoqué les volets règlements et discipline, dont l’importance d’une licence pour la participation aux compétitions, ou encore les critères de participation évoqués par le vice-président, Ludovic Jean.

De son côté, Zorah Ellapen, Miss Bikini Mauritius et océan Indien a fourni des explications sur ce concours, tandis que Kentish Supramanien, CEO de Nature Firm, et les Dr Azeema et Leonide ont axé leur intervention sur les produits Eric Favre. De telles séances d’explications devraient désormais se tenir chaque semestre.