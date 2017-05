CYCLISME - SAISON 2017 : La dernière de Philippe Colin

Après 21 ans passés à écumer les routes, Philippe Colin songe à raccrocher le vélo. 2017 sera, selon les dires du cycliste lui-même, sa dernière année. À 33 ans, il veut passer à autre chose. Quand on sait que le coureur a récolté toute une flopée de médailles, on comprend désormais pourquoi il veut ranger le vélo. « Je pense qu’après 21 ans, la motivation n’est plus la même », explique-t-il.

Quand il découvre la petite reine, il n’a que 13 ans. « J’ai connu des hauts et des bas au cours des 21 dernières années. Aujourd’hui, c’est difficile de trouver la motivation nécessaire pour continuer. » Pourtant, c’est cette année qu’il retrouve les sensations de ses débuts. « Elles sont différentes d’il y a dix ans. Mais elles reviennent. »

Et ces sensations le voient remporter deux courses de début de saison : le contre-la-montre de Beau-Plan, chrono par excellence pour coureurs en recherche de repères avant d’aborder les choses sérieuses, et ensuite, le Circuit de Riche-en-Eau. « Il y a un gros travail derrière. J’ai deux entraîneurs qui me suivent, ce qui me permet de travailler au maximum de mes capacités. »

Et ce travail lui permet aujourd’hui de se positionner parmi les moteurs du FFSC-KFC. « Mais il ne s’agit pas que de moi. Il y a une équipe derrière moi. Par exemple, on récolte aujourd’hui les fruits de l’investissement de Jean-Philippe Lagane et des autres dirigeants. »

A-t-il des objectifs pour sa dernière saison ? « Non, pas vraiment. Je vais continuer à suivre le calendrier et voir si les sensations reviennent. » Pourtant, s’il devait remporter une course, c’est bien celle qui le verra sacré champion de Maurice élite. En 21 ans, il a remporté des titres chez les minimes et les cadets. « Mais pas chez les seniors. Peut-être que ce sera un objectif pour moi au fur et à mesure de la saison. J’ai encore de la marge, selon mes entraîneurs. »

Il souhaite surtout s’exporter une dernière fois cette année, sur l’Étoile de l’océan Indien. « En début de saison, quelques amis avaient remarqué que j’avais de bonnes jambes. Je pense que je peux encore tenir cette saison. »

Et comment vit-il cette archi-domination flacquoise ? « Il ne faut pas voir les choses sous cet angle. Nous avons formé des jeunes qui aujourd’hui font partie du peloton. Il ne faut pas nous jeter la pierre pour ça », martèle-t-il. Ces jeunes doivent encore progresser, selon lui. « J’aime bien l’état d’esprit qu’ils dégagent. Ils n’ont pas peur de prendre des responsabilités en course. »

Au rayon des souvenirs, les JIOI de 2003, où il remporte la médaille d’argent au contre-la-montre par équipes avec Christophe Gérard, Cédric Passée et Pascal Ladaub, occupent une place importante. « En 2007, j’avais refusé la sélection, prédisant que nous allions vers un naufrage, même si l’équipe était ce qu’on faisait de mieux alors. »

Alors qu’il songe à raccrocher définitivement, il sait déjà ce qu’il veut faire. « J’aimerais bien tenter l’alpinisme ou la plongée sous-marine. Rien qu’à Maurice, il y a plusieurs spots pour la plongée », ajoute-t-il en conclusion.