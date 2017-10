DIVALI : Célébration nationale le 20 octobre

La fête de Divali sera célébrée au niveau national le 20 octobre sur le terrain de football du Mahatma Gandhi Institute, Moka. Les célébrations comprendront : 1) un concert avec la participation d'artistes internationaux et locaux ; 2) une présentation de l'Essence of Divali par un jeu d'étapes ; 3) un festival culinaire ; et 4) une démonstration de “rangoli”. La MTPA organisera un Divali Mela international du 12 au 15 octobre. Dans ce contexte, des concerts se dérouleront respectivement à Chemin-Grenier et Rose-Hill les 12 et 13 octobre tandis qu'un concert national est prévu au Stade Anjalay le 15 octobre. Les célébrités de Bollywood, à savoir Amit Gupta, Shibani Kashyap et Amit Tiwari, se produiront à l'occasion.