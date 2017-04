DROGUE : Un Rodriguais arrêté en possession de cannabis

Les éléments de l'ADSU de Rodrigues attendaient hier matin de pied ferme l'arrivée du navire MV Mauritius Trochetia, à Port-Mathurin, suite à l’obtention d’informations selon lesquelles un passager transportait de la drogue. Toutefois, ils ne disposaient d’aucune information concernant la quantité et la nature de cette drogue. Une fois dans la rade à 7h30 hier, les officiers ont intercepté un Rodriguais, résidant Cascade Jean-Louis, qui revenait d'un séjour à Maurice, où il logeait à l'African Town, Surinam.

Les hommes de l’ADSU n’ayant rien trouvé de compromettant en fouillant ses bagages, le suspect a ensuite été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle une certaine quantité de feuilles de cannabis ont été découvertes. Le Rodriguais a alors avoué qu'il les avait gardées pour sa propre consommation. Il a le même jour été traduit au tribunal de Port-Mathurin, où une accusation provisoire de possession de cannabis a été logée contre lui. Le suspect a été jugé dans l'après-midi et une amende lui a été infligée.



CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE : La cour maintient une peine de 6 mois de prison

Jean Vincent Stephen L'Étourdi avait interjeté appel d'une peine de 6 mois de prison infligée par la Cour de District de Moka pour avoir conduit avec 77 mg d'alcool par 100 ml de sang le 9 mai 2014 à Montagne-Blanche, en violation avec des articles sous la section 123F de la Road Traffic Act. Il a été débouté en Cour d'appel, où les juges Devianee Beesoondoyal et Gaytree Jugessur-Manna ont conclu que la sentence était justifiée et qu'il n'y avait pas de manquements dans le chef d'accusation, comme avait insisté l'appelant.

Stephen L'Étourdi avait plaidé coupable de l'accusation portée contre lui en cour de Moka et avait écopé d’une peine de 6 mois de prison ainsi que d'une amende de Rs 20 000. Il a interjeté appel pour contester la sentence, qu'il juge « sévère et excessive ». Et se plaint aussi « d'irrégularités » dans les procédures entourant sa condamnation, arguant qu'il n'avait pas eu l'occasion de plaider sa cause avant que sa sentence ne soit prononcée, avant d’ajouter qu'il n'avait pas été informé des sanctions encourues sous la charge pesant contre lui. C’est, dit-il, « une violation de ses droits constitutionnels ». Stephen L'Étourdi soutient ainsi que la magistrate de la cour de Moka « a failli » en lui imposant une peine de 6 mois de prison.

La représentante du ministère public avait pour sa part soutenu que la sentence était « juste » car l'appelant avait déjà été arrêté et poursuivi en 2013 pour le même délit, pour lequel il avait écopé d'une amende uniquement. Les juges Devianee Beesoondoyal et Gaytree Jugessur-Manna ont ainsi statué que le chef d'accusation logé contre l'appelant était clair et qu'il n'y avait pas de manquements. Elles ont de plus conclu que le magistrat de la cour inférieure a infligé une sentence selon les dispositions de la loi et que l'appelant ne pouvait s'attendre à la clémence de la cour : « The appellant could not under these circumstances expect any leniency from the Court, the moreso as there was no special mitigating factors on record warranting a custodial sentence of less than 6 months. We, therefore, find that the mandatory minimum sentence of 6 months’ imprisonment was fully justified and that the present appeal against sentence is devoid of merit. »



POSTE DE GRAND-GAUBE : BRAQUAGE : Un suspect passe aux aveux

Jeremy Donovan Marie, un habitant de Grand-Gaube de 23 ans connu des services de police, et arrêté jeudi pour un vol commis chez son beau-père, a été remis aux enquêteurs de la CID de Goodlands pour être interrogé. Il a avoué le vol et être l'auteur de plusieurs autres. De même, il a avoué avoir braqué le bureau de poste de Grand-Gaube lundi dernier, où il avait volé un colis contenant des t-shirts et des chaussures ainsi qu'une somme d'argent de Rs 175. Il a également admis avoir emporté pour environ Rs 25 000 de butin dans une boutique de sa localité. Aux enquêteurs, le jeune homme a avoué avoir vendu les articles retrouvés dans le colis à un individu habitant la capitale pour une somme de Rs 6 000. Il a été placé en détention et comparaîtra devant le tribunal de Pamplemousses aujourd'hui sous une charge provisoire de vol avec effraction.

TERRE-ROUGE : Le propriétaire d'une usine accuse son fils de vol

Le fils du propriétaire d'une unité textile, spécialisée dans la fabrication de serviettes, est soupçonné d'avoir dérobé des articles, dont des vêtements, dans deux lieux de stockage situé à Morcellement Rughbur, à Terre-Rouge. Le jeune homme, âgé de 22 ans, est activement recherché par la police. Le butin est estimé à Rs 500 000. Son père a admis le soupçonner dans une déposition consignée au poste de police de la localité.



ABERCROMBIE : Un présumé voleur arrêté

David Jean Tubbs Jeoffroy, 29 ans et domicilié rue Révérend Snepp, à Cité La Cure, a été arrêté hier par la CID. Il a avoué avoir commis six vols dans la région, dont trois avec violence. Il a été traduit devant le tribunal de Port-Louis ce matin sous une charge provisoire de vol avant d'être placé en détention.

PORT-LOUIS : Un suspect appréhendé pour vol de canettes de bière

Jodué Erol Parmunsing a été arrêté mercredi après-midi après avoir attaqué un vendeur de boissons alcoolisées dans une boutique de la rue Farquhar, à Port-Louis. Le suspect a arraché des canettes de bière des mains de l'employé, qui s'apprêtait à les déposer chez le revendeur. Alertés par des cris, des policiers, avec l'aide de volontaires, ont pu maîtriser le présumé voleur, un jeune homme de 27 ans habitant rue Heliotrophe, à Cité Vallijee. Les articles retrouvés en sa possession ont été saisis. Le suspect a été placé en cellule et devait comparaître devant le tribunal de Port-Louis ce matin sous une charge provisoire de “larceny on public road”.

RIVIÈRE-DU-REMPART : Deux suspects recherchés pour vol à l’arraché

Une femme de 65 ans, habitant rue Bhogun, à Roches-Noires, a été approchée jeudi après-midi par deux hommes à moto, lesquels prétextaient chercher des informations. Les malfrats lui ont ensuite arraché sa chaîne en or avant de prendre la fuite. Ils sont activement recherchés.