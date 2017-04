Du bio à la sauce mauricienne

Toujours semer une graine de «genda» à côté d’un plant de pomme d’amour. Astuce de grand-mère mauricienne, me direz-vous ? Sans doute, mais aussi geste bio. Ainsi, au-delà des effets de mode et du côté bobo chic de la tendance bio, l’agriculture bio est avant tout un véritable retour aux sources, et attire de plus en plus. FORENA nous en livre les secrets.

Avec le lancement du National Wholesale Market la semaine dernière à Wootun, le gouvernement a décidé de redonner ses titres de noblesse au secteur agricole. Manoj Vaghjee, président de la Fondation Ressources et Nature (FORENA), et naturophile, nous en parle avec passion.

FORENA est une plate-forme qui offre de l’expertise ainsi que des sources de financement aux ONG, les opérateurs du secteur public et privé, ainsi que le gouvernement à Maurice et Rodrigues. Elle travaille en partenariat avec les différents acteurs de l’environnement et du développement durable à Maurice, notamment le ministère de l’Agro-industrie, le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) et le GEF Small Grants Programme du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

“Nous sommes là pour aider”, soutient Manoj Vaghjee. Présente à Maurice depuis huit ans, FORENA est un groupe de passionnés, d’experts et de volontaires qui œuvrent pour sensibiliser, former et soutenir l’agriculture responsable et saine avec une certification bio à Maurice.

“Il y a huit ans, les gens pensaient que l’on ne pouvait pas faire de l’agriculture bio à Maurice”, nous dit-il. Et pourtant, FORENA aide aujourd’hui 15 organisations, s’occupe de 16 sites, dont quatre à Rodrigues, pour un total de six hectares de terrains certifiés bio. Sans compter les différentes Organisations non gouvernementales (ONG) de l’île, dont le Vélo Vert lancé en 2012 qui s’attelle à offrir de bons produits aux consommateurs. Le bio a le vent en poupe !

Agriculture bio versus agriculture conventionnelle

Mais essayer de rééduquer des planteurs et cultivateurs experts en la matière n’est pas une mince affaire ! L’idée osée d’introduire une agriculture bio à Maurice a germé il y a une dizaine d’années lors d’une discussion entre Manoj Vaghjee, président de FORENA et Pamela Bapoo-Dundoo, coordinatrice nationale du GEF Small Grants Programme du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les conséquences de l’agriculture conventionnelle sur la santé des individus, et le coût caché dans le long terme de cette pratique, ont interpellé ces deux écologistes. “Cela nous a pris beaucoup de temps pour faire comprendre aux planteurs et agriculteurs qu’ils ont le choix. Le choix entre une agriculture bio et saine et une agriculture conventionnelle”, nous explique M. Manoj Vaghjee.

Un parcours semé d’embûches car, comment dire au planteur mauricien chevronné — héritier d’une longue génération de planteurs — que ce qu’il fait depuis des décennies n’est pas bien pour la nature ? Comment lui dire que toute la fondation et les bases de notre agriculture sont en vérité plus néfastes que bénéfiques dans le long terme ? Une bataille que se sont livrés les différentes ONG et l’État (enfin) pour tenter de changer le comportement du Mauricien, et ce à travers les différentes mesures prises et les innombrables campagnes de sensibilisation. D’ailleurs, FORENA organise plusieurs ateliers de formation en Agriculture Bio où les participants réapprennent à travailler la terre et à sortir des sentiers battus des autres pesticides et insecticides pour contrecarrer les maladies et insectes.

L’agriculture est un des piliers de Maurice, mais l’on a usé et abusé de produits chimiques, de pesticides et d’insecticides, qui ont, au fil du temps, infecté nos terres. Selon les statistiques officielles, pas moins de 52 000 tonnes de fertilisants et 2 200 tonnes de pesticide ont été utilisées durant ces dix dernières années. Une culture néfaste s’est ancrée dans le sol, mais aussi dans la mentalité même du Mauricien. “Nos terres sont pour la plupart imbibées de ces produits chimiques et ce jusqu’à la nappe phréatique”, déplore quant à elle Agnès Mardi, coordinatrice du projet bio à FORENA.

Une situation urgente qu’a enfin comprise l’État qui se lance dans une campagne de sensibilisation auprès des planteurs. D’ailleurs, le Salon de l’agriculture tenu les 15 et 16 octobre derniers était placé sous le signe de l’agriculture alternative et de l’évolution de nos pratiques culturales.

Un écosystème fragilisé

“Le projet a démarré avec l’Association de parents d’enfants inadaptés de l’île Maurice (APEIM) qui souhaitait mettre en œuvre une thérapie liée à la terre”, nous relate Manoj Vaghjee. En sus du bien-être qu’apportait le travail de la terre aux bénéficiaires, il faut savoir que certains d’entre eux étaient sensibles aux produits chimiques, d’où l’intérêt de l’agriculture biologique. Dans l’objectif d’offrir un meilleur avenir aux générations en assurant la pérennité d’une production saine, la fondation décide alors de demander l’expertise d’une organisation internationale, soit Ecocert, pour certifier bio les terres qu’elle utilise et cultive.

“Nous avions l’expertise étrangère, avec la France, et intérieur, avec l’Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat (IFE)”, nous explique Manoj Vaghjee. Ainsi de fil en aiguille, FORENA a fini par s’implanter dans le monde agricole bio mauricien.

Il est en effet sacrosaint de sensibiliser les Mauriciens à cette cause, et c’est d’ailleurs pour cela que FORENA travaille depuis bien des années à la racine, et oeuvre pour une éducation environnementale des tout-petits. Un accent est plus porté sur le développement durable et les Nature Corners installés dans les écoles primaires et qui aident les enfants à prendre conscience de la fragilité de notre écosystème et de notre rôle prépondérant dans ce cycle.

Néanmoins, la partie n’est pas gagnée, mais les choses avancent. Manoj Vaghjee se veut novateur et voit loin. “Il y a quelque chose de plus grand que nous. Nous croyons à FORENA que nous avons le devoir de préparer l’avenir pour ceux qui viendront après”, nous confie ce dernier.

En effet, la pensée écologique et surtout humanitaire de cette fondation anime tous les bénévoles, pour la plupart des jeunes diplômés qui prennent vite conscience de l’enjeu environnemental, économique et social de l’abandon d’une agriculture conventionnelle.

En organisant des sessions d’initiation à l’agriculture biologique, les membres de FORENA enseignent non seulement aux participants comment renouer avec la terre et comment la travailler pour produire sainement, mais aussi comment le travail en communauté peut aider à faire bouger les choses.