ENVIRONNEMENT - L’EAU À MAURICE : Patrimoine source de vie

Axel Ruhomaully : “L’eau est un bien précieux commun à tous les peuples. C’est un patrimoine universel plus que jamais en péril, qui ne cessera de prendre de la valeur dans les années à venir. C’est également une source de vie nécessaire à toute activité humaine, économique ou industrielle. N’oublions pas que Maurice est un État-océan qui possède une des plus importantes zones économiques exclusives du monde !

Pour toutes ces raisons, Meta-Morphosis a souhaité inviter Franck Vogel pour qu’il pose son regard sur la thématique de l’eau. Et pour réveiller les consciences sur la nécessité de préserver ce patrimoine commun pour les générations futures. Comme le dit le philosophe français Gaston Bachelard, l’eau est l’organe du monde.”

Frank Vogel :

“Maurice n’a pas conscience de la valeur de l’eau”

Frank Vogel est un reporter-photographe spécialiste de l’eau. Il a été invité par Meta-Morphosis pour aider à une prise de conscience du patrimoine commun qu’est l’eau et de la nécessité de la préserver et ne pas la gaspiller. Suite à son passage à Maurice, il a rédigé un texte de présentation pour le magazine GEO, dont nous vous proposons quelques extraits :

“Les sept réservoirs, situés dans la région montagneuse au centre de l’île Maurice, recueillent les eaux de pluie et alimentent la population en eau douce. Hélas, avec le réchauffement climatique, les précipitations se font plus rares et il n’y a pas d’autres sources d’eau douce sur l’île (…)

Les habitants de l’île Maurice – contrairement à ceux de l’île Rodrigues voisine – n’ont pas conscience de la valeur de l’eau puisqu’ils en ont toujours eu assez. En effet, son prix est tellement bas que les habitants n’hésitent pas à la gaspiller : chaque personne utilise quotidiennement 170 litres et 58% de cette eau sert à laver les voitures et l’intérieur des maisons plusieurs fois par semaine. Si on ajoute les fuites massives (35%) dans le réseau et les prélèvements sauvages (15%), on comprend mieux la problématique.

L’eau est au cœur de la vie mauricienne mais avec les nouvelles constructions d’hôtels et des projets de smart cities dans des zones humides, la demande augmente constamment. Le dessalement de l’eau de mer semble être la réponse du gouvernement mais son coût reste très élevé.

À côté de la culture historique de la canne à sucre, le tourisme est devenu la principale source de devises de l’île, mais il génère aussi de nouveaux problèmes : les dauphins sauvages qui se font harceler quotidiennement par des dizaines de bateaux à moteur chargés de touristes, les projets de fermes aquacoles qui risquent d’attirer les requins comme à La Réunion, ou encore la construction de nouveaux hôtels privant encore davantage la population locale à l’accès aux plages (actuellement 74% des plages sont privées).

Avec une population majoritairement indienne, l’île Maurice est fière d’être un havre de paix multiculturel, où Hindous, Musulmans, Chrétiens, Noirs et Blancs vivent en bonne entente. Le fameux Cavadee est un moment unique dans toute l’île. Ce festival originaire du Bengale voit des milliers de pèlerins hindous, après une prière dans l’eau des rivières, se percer la langue, la peau ou les joues avec des aiguilles et des crochets pour prouver leur dévotion. Aujourd’hui, il est temps que toute la population se dévoue pour préserver l’eau qui est un bien commun vital surtout sur une petite île.”

Harry Baulluck :

“La situation peut vite virer au rouge”

Les dernières sécheresses n’ont fait que confirmer qu’il est primordial de trouver des solutions. Si la situation pour cette année est plutôt bonne, avec un taux de remplissage de nos réservoirs et des nappes phréatiques satisfaisant, rien n’assure que les grosses pluies d’été, qui les remplissent, seront au rendez-vous. “Il suffit que les pluies tardent à venir, comme c’est parfois le cas en raison du changement climatique, et la situation peut vite virer au rouge”, dit Harry Baulluck, ex-Chairman de la CWA.

La construction de Bagatelle Dam et le projet d’un réservoir à Rivière des Anguilles auront leur rôle à jouer pour arriver à une meilleure gestion de l’eau mais ils ne régleront pas le problème. “On peut construire autant de réservoirs que l’on veut mais il faut qu’il pleuve suffisamment pour qu’ils soient remplis.” Il faut d’autres mesures en parallèle pour que la gestion de l’eau devienne plus efficace.

Harry Baulluck applaudit la décision des autorités de changer quelques tuyaux défectueux. Mais il demande cependant que des tests soient entrepris pour déterminer si ces changements de tuyaux améliorent la situation. Il estime qu’il faudrait un bon hydrogéologue. “Cette personne pourra aider à trouver de nouvelles nappes phréatiques. Par le passé, avec l’aide de ce genre de professionnels, on a pu trouver des nappes profondes, jusqu’à 150 mètres de profondeur.”

Vassen Kauppaymuthoo :

“L’eau devrait être gratuite”

Pour Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et ingénieur en environnement, l’eau que nous fournit la CWA devrait être gratuite. “L’eau fait partie du patrimoine commun, elle devrait être gratuite. On ne devrait pas mettre un prix à l’eau mais plutôt au service qui amène l’eau chez les gens.” Il ajoute : “On parle d’un besoin primordial. L’UNESCO a décrété que l’eau est un patrimoine mondial. L’eau doit rester, comme l’air que l’on respire, accessible à tous.” Il met en garde contre toute tentative des autorités à privatiser l’eau. “Si on va de l’avant, le prix de l’eau va devenir beaucoup plus cher, car les compagnies qui en seront responsables devront en tirer du profit. Or, l’eau ne devrait pas être une commodité qu’on peut monnayer.”

Nos lagons ainsi que nos eaux qui surplombent les récifs sont également d’une importance capitale pour nous. C’est un patrimoine que nous avons intérêt à préserver, notamment pour la survie de l’industrie touristique et celle des pêcheurs. “La mer est un patrimoine partagé entre les hôtels, les anciennes salines, les pique-niqueurs, les pêcheurs, les kite-surfeurs et les plongeurs, entre autres. Il y a des conflits entre ces activités. Il faut éduquer mais également planifier de façon intégrée. Dans certains pays, il y a une planification de la zone maritime. Il faut trouver la bonne méthode pour intégrer tout le monde.”

En ce qui concerne notre territoire marin, notre zone exclusive économique, Vassen Kauppaymuthoo souligne que sa superficie, 2,3 millions de km2 d’océan, est d’une richesse extraordinaire. “Maurice est liée par un contrat avec l’Union Européenne pour la pêche au thon dans nos zones. Contrat qui nous fait avoir la somme Rs 3.20 uniquement sur chaque kilo pêché, alors que, sur le marché, le thon transformé coûte Rs 350 le kilo. Pourquoi ne pas former les Mauriciens pour créer des coopératives de pêche et faire le traitement avec un label mauricien ? Nous pourrions profiter de la ressource de la mer qui nous appartient en résolvant un problème économique. La population a aussi un intérêt à pouvoir développer des activités économiques durables.”

Gérald Rambert, instructeur de plongée :

“D’ici dix ans, il n’y aura rien à pêcher dans nos lagons”

“80% du lagon est mort”, c’est le constat que dresse Gérald Rambert, instructeur de plongée. “Les coraux sont morts. Nous avons un fond marin couvert de détritus, on aurait dit qu’un bulldozer était passé par là. Il n’y a pas de projet pour protéger nos eaux, on ne pense qu’à développer.”

Habitué à plonger dans la région de Flic en Flac, il dresse un portrait morbide des fonds marins. “Il est vraiment dommage de voir que la qualité de l’eau des fonds marins se dégrade. Quand j’ai commencé à plonger à Flic en Flac, il y a quinze ans, l’eau était assez claire. Aujourd’hui, on peut compter sur les doigts le nombre de jours par an où l’eau est propre. Il y a beaucoup de particules et la couleur de l’eau indique qu’elle est sale. Ça va empirer avec les fermes marines qu’ils veulent installer sur la côte ouest. Les beaux lagons bleus vont devenir marron.”

La pollution et la surexploitation du lagon, notamment à travers la pêche à la senne, font qu’il y a certaines espèces de poissons qui ont disparu. “Les vieilles rouges se font de plus en plus rares, les madras ne sont visibles qu’à partir de 40 pieds de profondeur. Cela fait dix ans que je n’ai pas vu une gueule pavé dans le coin. D’ici dix ans, il n’y aura rien à pêcher dans nos lagons.”

Les talents mauriciens sont nombreux et celui de Gérald Rambert nous invite à découvrir toute la splendeur du monde sous-marin qui peuple notre lagon. Il nous donne l’occasion d’admirer ses images fabuleuses, qui sont autant d’exploits techniques que photographiques.