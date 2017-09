FESTIVAL DE DESIGN : 170 projets reçus pour une première édition

La première édition du Festival de Design organisée par l’Association of Communication Agencies (ACA) a rencontré un vif succès, avec 170 projets reçus. De nombreux free-lances et agences ont participé à la conférence qui s’est tenue au Sofitel Impérial, à Flic-en-Flac, au début de ce mois. Selon le constat des organisateurs, « le pays dispose de ressources et de talents nécessaires pour se positionner en tant que plateforme régionale du design ». L’ACA, qui compte renouveler l’événement pour en faire un festival annuel, envisage déjà de l’étendre au niveau régional, en 2018, et jusqu’à la région ouest d’Afrique en 2019.

« Ce festival, qui est une première pour le pays, nous a permis de démontrer notre savoir-faire en matière de design. Plusieurs projets soumis ont suscité l’admiration des membres du jury. C’est le signe qu’en termes de design et de créativité, nous n’avons rien à envier aux autres. Et j’irais même plus loin en affirmant que le pays est bien placé pour devenir un “design hub” », a déclaré Vino Sookloll, président de l’ACA. Le design est considéré comme un support de communication capable de renforcer l’identité d’une marque ou d’une entreprise. À travers ce festival, l’ACA souhaitait promouvoir davantage l’importance du design et des outils de création comme « moyen de communication puissant » pour les entreprises et les organismes gouvernementaux, d’où le thème « Design is good for business ».

Ravi Naidoo, fondateur et directeur général de Design Indaba et d’Interactive Africa, a salué cette initiative de l’ACA : « Je tiens à féliciter l’ACA pour son tout premier festival de design. C'était merveilleux d'observer la camaraderie entre les pairs et les concurrents de l’industrie du design à Maurice. C'est un signe de maturité lorsque toutes les entreprises du secteur reconnaissent que, pour rivaliser demain, nous devons collaborer aujourd'hui. Une culture d'apprentissage pérennisera le dynamisme et la pertinence du secteur du design. Je peux vous assurer le soutien de Design Indaba. Nous sommes frères et sœurs dans une quête similaire. »

L’Award Night, organisée au Sofitel Impérial, à Flic-en-Flac, a récompensé 30 participants dans les six disciplines suivantes : “Publication Design”, “Packaging”, “Digital & Motion Graphics”, “Brand Identity”, “Brand Environment Design” et “Craft in Design”. Les intervenants à la conférence comprenaient le jury international, composé de Ravi Naidoo, Hugo Timm, cofondateur du studio britannique Julia, Anthony Lopez, de l’agence Lopez Design, basée en Inde, Jesper von Wieding, Strategic Creative Director de Pearlfisher, agence de design danoise, et Robyn Campbell, directrice générale de la branche Hellocomputer du Cap, en Afrique du Sud.

Géraldine Neubert, directrice de Maurice Publicité, se dit comblée. « C’est super d’avoir organisé un tel événement. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas organisé à Maurice un Award Festival. Je suis très fière de cette récompense que je dédie à mon équipe », dit-elle.

Fabrice Thévenet, Creative Director chez Circus Advertising, a quant à lui mis l'accent sur le travail d’équipe. « Je suis très fier du résultat. C’est le travail d’équipe qui a été récompensé. C’est vraiment la victoire de l’agence et chacun de nos collègues est derrière chaque récompense reçue. Nous allons continuer à travailler pour faire encore mieux. Nos meilleures créations sont encore à venir ! »

Nicolas Bastien Sylva, Managing and Creative Director de Twogether, n’a pas caché sa joie d’avoir remporté le premier prix dans cinq catégories. « C’est la cerise sur le gâteau ! Nous sommes une jeune société, et cela nous rend d’autant plus heureux d’avoir été primés. Un tel événement, qui a réuni les acteurs du design et un jury de calibre, c’est définitivement à refaire. Les échanges lors de la conférence étaient d’un bon niveau et c’est très bon pour l’industrie du design », a-t-il soutenu.

L’Award Night a vu le sacre de Circus Advertising, qui a raflé 19 prix sur les 45 en lice. Les autres agences primées sont Twogether et Maurice Publicité, qui ont chacune obtenu cinq prix. OXO Conseil & Communication et FCB Cread, elles, ont obtenu trois récompenses et, enfin, Capgraph, DIIZZ Interactive et Create WW, qui ont reçu deux prix chacune.