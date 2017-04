FLORÉAL NEWS : Khathi aux petits soins avec Mountain Master

Pour la deuxième semaine consécutive, le centre Guy Desmarais a enregistré la présence d'un invité de marque. Après Matthew Palmer une semaine auparavant, ce fut cette fois au tour du Sud-Africain Robert Khathi d'effectuer un saut à Floréal, où il a longuement entraîné Mountain Master, le malchanceux représentant de l'entraînement Narang dans la Duchesse cette année.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Robert Khathi ne s'est épargné aucun effort lors de l'entraînement méthodique mis en place pour Mountain Master, qui s'est soumis sans broncher aux différents canters et spurts qui lui ont été proposés. On ne saurait conseiller aux turfistes de reprendre sa candidature à son prochain engagement. Il en va de même pour Racing For Fun, que l'on a aussi trouvé bien affûté.

Roman Silvanus et Plain Of Wisdom (Sanish Ramgopal) ont, eux, bien pris leur course de rentrée, et ils devraient montrer un meilleur visage la prochaine fois. Smitten nous a paru quelque peu ardent lors de son travail, mais Halabaloo nous a en revanche gratifié d'un bon travail en solo sous la pluie sur le coup de 9 heures.

Ce sont une fois de plus les nouvelles unités qui étaient de sortie vendredi dernier du côté de l'entraînement Merven. Global Flyer (Vishnu Ponnen) et Jungle Path (Vinod Rossick) ont ainsi laissé une belle impression lors de leur travail en binôme, tout comme Marron que nous avions repéré la semaine précédente. In The Loop (Vinod Rossick) était, lui, affublé de pacifiers lors de sa sortie en piste, mais une chose est sûre, toutes ces jeunes pousses semblent dans un bon degré de forme avant que les choses sérieuses ne débutent pour eux à Port-Louis.

Easy Lover toujours d'aplomb

Les coursiers de J.M Henry se sont également bien illustrés vendredi dernier. Sa participation dans la Duchesse a fait un bien fou à Easy Lover et l'alezan nous a du reste impressionné lors de son travail sous la conduite de Jean-Roland Boutanive. Il devrait à nouveau faire parler de lui à son prochain engagement. Le nouveau Ernie jouit aussi d'une belle condition, tout comme Red Rain, qui a été soumis à un travail intensif avec Stephan Azie en selle. Bright And Blue (Girish Udhin) donne lui l'impression de pouvoir encore s'améliorer.

Ce sont Kersley Ramsamy et Avishek Seeburn qui se sont chargés de piloter les coursiers de l'entraînement Perdrau sous la supervision de Rakesh Doyal. Alpha Pegasi, Harryhopeithappens et Valerin ne pourront ainsi que bénéficier de leur première sortie compétitive cette année, tandis que Cula retrouve petit à petit ses sensations. Il n'y avait pas grand-chose à signaler du côté du yard de Shyam Hurchund, si ce n'est la belle forme affichée par la nouvelle unité Imperial Dancer (Stephane Azie) dont les débuts ne sauraient tarder.

Simon Jones pourra aussi compter sur Rumbullion en ce début de saison. Ce fils de Mullins Bay avait vaincu le signe indien avec autorité l'année dernière et il semble en mesure de bien se défendre pour ses premières échéances 2017. Bono Vox (Yobin Mungolah) et Red China (Jameer Allyhosain) se sont, eux, contentés d'un travail léger mais leur condition peut encore s'améliorer.

Fidèles à leur habitude, les élèves de Ramapatee Gujadhur ont animé la fin de séance vendredi dernier avec notamment un travail à trois impliquant Super Glue (Girish Goomany), Soweto Moon (Brandon Louis) et Saarikh (Nareez Emamdee). Ils jouissent tous d'une condition appréciable en ce début de campagne.