FMSC - FESTIVAL DE BEACH VOLLEY, CE MATIN À PARTIR DE 9H : MCB, PADCO et CHL attendus au tournant 

Aujourd'hui aura lieu le Festival de Beach-Volley de la Fédération mauricienne des Sport Corporatifs (FMSC) sur la plage publique de Flic-En-Flac (à côté du Restaurant Mer de Chine). Les médailles et les coupes seront remises à la fin de la dernière rencontre (vers 16h30). Onze paires seront en action dans le tournoi 2x2 hommes tandis que neuf duos en découdront en 3x3. Chez les dames, elles seront cinq paires à lutter pour le titre en 2x2 tandis que sept paires auront à se donner à fond en 3x3. L'année dernière, la victoire est revenue à PADCO, Mauritius Commercial Bank (MCB) et Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL).

En 2x2 féminin, PADCO avait conservé son bien grâce à Heidy Durhone Bauda et Martine Kelly, sacrées en finale face à l'équipe A de la MCB composée de Vanessa Chellumben et d'Isabelle Virasamy, 21-18. La troisième place était revenue à l'équipe B de la MCB (Sophie Estelle Chan et Kimberley How Sou Chong) qui avait battu Brink's Mauritius (22-20) dans le match de classement. Bis repetita dans la compétition 2x2 masculine avec Gilbert Alfred et Kenny Ramen qui avaient été sacrés en finale. Les deux joueurs de Cargo Handling Corporation se sont offert le scalp du duo Didier Perrine/Chandan Jhurry, 15-4 et 15-11. CHCL avait été également intraitable en 3x3 messieurs grâce à Dhaneswar Gopal, Anoop Tengur et Herbert Do. Ces derniers, tenants du titre, avaient disposé en finale de l'équipe B de Local Authorities en deux manches, 15-12 et 15-9. Food & Allied Group n'avait pour sa part pas été en mesure de terminer sur le podium, se faisant battre par MCB (A), 18-21.

La logique avait également été respectée en 3x3 dames avec la victoire de la compagnie bancaire (MCB), composée d'Éliza St Bertin, Olivia Theodore et Valérie Rawjee. Dans une finale 100 % MCB, l'équipe B (Chrystelle Beesoon, Deena Narayanasami et Benedicte Caetane) a dû s'avouer vaincue face aux favorites, s'inclinant 21-13. UBP a terminé troisième à la faveur d'un précieux succès contre Local Authorities, 22-20.