FUTSAL - BIG 10 LEAGUE, 4E JOURNÉE: Rose-Hill Red Warriors en mode combattant !

Les équipes du Championnat élite de Futsal se font plaisir actuellement au Gymnase de Paillotte (Vacoas) avec notamment de beaux gestes techniques, et des buts à la pelle. Les deux équipes qui sont actuellement dans une forme étincelante, Vacoas-Phoenix Swallows et Rose-Hill Red Warriors, affichent un bilan plus que satisfaisant depuis le début de la compétition.

Mais c'est la formation des Villesoeurs qui a réalisé la bonne opération de la quatrième journée, à la lumière de ses deux victoires contre l'AS Vacoas-Phoenix (ASVP) au septième tour et contre leurs rivaux de Vacoas-Phoenix Swallows lors de la journée suivante. En effet, les protégés de Robin Nurjandoa a fait subir au leader sa première défaite dimanche dernier sur le score de 3 buts à 1. Pourtant, les Rosehilliens étaient menés au score, mais ils ont réussi à trouver les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Cependant, malgré sa défaite, l'équipe de Vacoas/Phoenix Swallows a conservé la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts. Sa victoire (3-0) face à Polar Stars a aussi joué en sa faveur. L'AS Malherbes, troisièmes au classement, est aussi une équipe à surveiller. Les Curepipiens ont enchaîné avec deux victoires contre Pointe aux Piments Fire City et les Polar Stars.

Dagotière Swansea, quatrième, a également été de la fête, s'offrant une promenade de santé contre Triolet Revengers sur le score de 6 buts à 3 et Pointe aux Piments par 4 buts à 1. Quant aux Castel Celtics, ils ont alterné le bon et le moins bon, s'imposant d'abord contre Phoenix Scholar (2-1) avant de se faire tenir en échec par l'ASVP. Dans le bas du classement, les dés sont jetés. Triolet Revengers et Pointe-aux-Piments Fire City joueront la saison prochaine, en Premiership League. Par ailleurs, la dernière journée du Big10 League est prévue pour le dimanche 5 novembre. Reste à savoir qui des Swallows ou des Red Warriors remporteront la victoire.

Les résultats

7e tour

Pointe aux Piments Fire City/AS Malherbes, 0-3

Phoenix Scholar/Castel Celtics, 1-2

Dagotière Swansea/Triolet Revengers, 6-3

AS Vacoas-Phoenix/Rose-Hill Red Warriors, 1-2

Polar Stars/Vacoas-Phoenix Swallows, 0-3

8e tour

Triolet Revengers/Phoenix Scholar, 1-6

Pointe aux Piments Fire City/Dagotière Swansea 1-4

AS Malherbes/Polar Stars, 2-1

Castel Celtics/AS Vacoas-Phoenix, 0-0

Vacoas-Phoenix Swallows/Rose-Hill Red Warriors, 1-3