THE FUTURE OF AQUARELLE-WINNING WELL : Pour de nouvelles perspectives

Samedi dernier, le rendez-vous stratégique annuel du groupe Aquarelle s'installait à l'hôtel Sugar Beach à Flic-en-Flac. Cette rencontre, placée cette année sous le thème de « The Future of Aquarelle- Winning Well », a permis aux équipes de faire le point sur l'actuel positionnement du groupe, faire le bilan de l'année écoulée et surtout échanger autour des attentes des clients et de l'évolution du monde du Textile. L'occasion aussi de présenter une collection vestimentaire mettant en avant les tendances de demain. Et afin de stimuler les équipes et de poser les jalons de nouvelles perspectives, le groupe Aquarelle a aussi fait appel à Robin Banks, conférencier sud-africain expert en motivation.

Présentant une quinzaine de pièces, le Fashion Show a voulu rendre visible le travail des designers, et mettre en avant les tendances de demain tout en intégrant les grands enjeux écologiques et technologiques à la conception des produits. Le défilé a commencé sur la thématique "Environment Friendly" afin d'affirmer la démarche du groupe quant à la protection de l'environnement. « Cette collection a été travaillée autour de plusieurs thématiques : 'Environment Friendly', 'Digital', 'Cross-products', 'Talents', 'Sport', entre autres. Nos équipes de designers sont dans une recherche constante d'inspiration et de créativité et nous puisons chaque jour cette inspiration dans la nature. Nous militons et travaillons ainsi tous les jours pour trouver des idées nouvelles pour le développement durable afin de protéger notre planète », a affirmé Agnès Ng, Product & Design Manager d'Aquarelle Group.

Fournisseur devenu créateur

Si le groupe Aquarelle était considéré comme un simple fournisseur, son activité s'est peu à peu élargie à la création. Employant de plus en plus de jeunes talents dans tous les départements, il se positionne aujourd'hui comme créateur pour de grandes marques internationales. « Il y a aujourd'hui, dans l'industrie du textile, une forte demande pour plus de créativité. Notre équipe du pôle 'Product Development' est spécialisée dans la recherche de tendances stylistiques. Une fois les tendances identifiées, nous nous concentrons sur de nombreuses autres étapes telles que le choix des matériaux, jusqu'à la création d'une collection. Nous pouvons ainsi, chez Aquarelle, présenter nos propres créations, notre propre histoire à nos clients », rajoute Agnes Ng.

Stimuler les équipes

Par ailleurs, lors de cette rencontre stratégique annuelle, le groupe a aussi sollicité la présence de Robin Banks, conférencier sud-africain expert en motivation. Le "motivational speaker" de renommée internationale est aussi connu pour avoir rédigé la préface du best-seller "Mind Power into the 21st century" de John Kehoe. Apporter de nouvelles perspectives aux équipes rejoint la démarche du Groupe CIEL Textile dont Aquarelle fait partie. Le concept phare étant "Winning Well".

Ce principe veille à ce que tout soit mis en place pour que toute opération soit un "win-win" pour toutes les parties concernées, que ce soit vis-à-vis d'un client, de ses employés ou vis-à-vis de l'environnement naturel dans lequel nous évoluons. Dans cette optique, le groupe Aquarelle a, depuis de nombreuses années déjà, investi physiquement, humainement et financièrement dans des outils (panneaux solaires, lampes à basse consommation, ateliers de sensibilisation aux problèmes environnementaux…) pour participer à son échelle à la conservation de la planète. Dans le même esprit, CIEL Textile, dont fait partie le groupe Aquarelle, a lancé en novembre 2016, le projet « Act for Our Community » qui encourage tous les employés de ses différentes usines à consacrer une partie de leur temps aux plus démunis. Ainsi, en novembre 2016, près de 15,000 employés de CIEL Textile dans le monde et plus de 4,000 employés du groupe à Maurice se sont mobilisés dans les quartiers avoisinants les différentes usines et sont venus en aide à ceux dans le besoin. Il y a quelques mois, CIEL Textile a aussi été récompensé en décrochant son entrée en tant que membre du « Sustainable Apparel Coalition » (SAC), organisme mondialement reconnu dans l'industrie du Textile.

Par ailleurs, l'utilisation des techniques de visualisation, des affirmations positives, apprendre comment se surpasser, découvrir son potentiel, atteindre ses objectifs plus efficacement, bref comment mettre son subconscient à son service et comment pratiquer les principes du livre de John Kehoe étaient au programme de ce moment de partage. Car, "Mind Power into the 21st century" de John Kehoe sert de base à Robin Banks pour intervenir en entreprise. Après avoir prodigué de précieux conseils, le conférencier motivateur international a joué le jeu des dédicaces pour les personnes ayant assisté à sa conférence.

Pour rappel, le groupe Aquarelle compte plus de 10 000 employés, répartis dans trois pays et dix unités de production. Sa production est de17 millions de chemises par année. Ses principaux marchés d'exportation : Etats-Unis, Europe, Afrique du Sud. Aquarelle compte ouvrir prochainement une nouvelle usine en Asie du Sud-Est pour mieux servir les marchés chinois et asiatiques.