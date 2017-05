GASTRONOMIE LOCALE : Jacqueline Dalais au Shangri-La’s Le Touessrok

Figure incontournable de la gastronomie locale, Jacqueline Dalais revient à ses premiers amours. Ancienne propriétaire du célèbre établissement Le Touessrok et chef réputée, Jacqueline Dalais a décidé de se poser au Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa Mauritius. Pour faire sa grande entrée et marquer le coup une fois de plus, elle proposera aux convives le 2 juin en avant-première un menu Signature Revival au Republik Beach Club & Grill du Shangri-La’s.

Petite-fille des propriétaires fonciers de l’hôtel Le Touessrok, Jacqueline Dalais a su, par sa touche personnelle, agrémenter une cuisine propre à elle. Sa notoriété la suit partout et ce chef n’a pas fini d’en étonner plus d’un. Le 2 juin, le menu qu'elle a présenté comprend cinq plats. Elle a décidé de faire un mélange de plats traditionnels, en mettant en exergue cette cuisine qui avait fait les délices des célébrités, telles Jacques Brel et Brigitte Bardot. Comme le Touessrok fêtera l’an prochain son 40e anniversaire, c’est l’occasion inespérée pour Jacqueline Dalais de mettre toute son expertise au service de l’art gastronomique avec une touche bien mauricienne. Elle indique inclure à son menu des plats à base de poissons et de fruits de mer, son célèbre plat de cappuccino d’oursins et de langouste.

Pour créer ce menu appelé “Revival”, Jacqueline Dalais s’est entourée de la brigade de chefs du Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, en partageant ses recettes de plats traditionnels mauriciens inspirés par son enfance dans l’île ainsi que ses techniques culinaires transmises de génération en génération au sein de la famille Dalais. Cette collaboration unique a pour vocation de valoriser les saveurs traditionnelles locales tout en les modernisant. Le prix de ce menu Signature de Jacqueline Dalais au Republik Beach Club & Grill est de Rs 2 450 par personne, soit 65 euros/personne (hors boissons, hors taxes). Les réservations se font par e-mail (restaurant-reservations.sltr@shangri-la.com) ou sur le site officiel (www.shangri-la.com/mauritius).