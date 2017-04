GOVERNMENT BUSINESS : Quinze missions pour Sanspeur au coût de Rs 1,8 million

Outre des salaires et allocations de Rs 476 000 par mois, le Senior Adviser attaché au ministère des Finances, Gérard Sanspeur, siégeant sur une multitude de boards parapublics, a bénéficié d’allocations de voyage de l’ordre de Rs 1,8 million. Au cours de la période avril 2015 à avril dernier, le pigeon voyageur, qui affirme ne pas être un Meter Reader, a effectué 15 missions officielles avec le Board of Investment (BOI) encourant les frais dans la plupart des cas.

Suite à une interpellation du député Rajesh Bhagwan au Premier ministre, Pravind Jugnauth, l’on a pu apprendre que les dépenses encourues au nom de Gérard Sanspeur se répartissent comme suit :

– Les 27 et 28 avril 2015 : mission à Istanbul, en Turquie, pour promouvoir sa candidature au poste de vice-président de la World Association of Investment Promotion Agencies. Coût du déplacement : Rs 140 808 aux frais du BOI.

– Du 1er au 3 juin 2015 : mission à La Réunion pour la présentation par l’ancien ministre des Finances de la New Economic Vision du gouvernement. Coût du déplacement : Rs 78 190 aux frais du BOI.

– Du 13 au 16 juin 2015 : participation à la 20e réunion annuelle de la World Association of Investment Promotion Agencies à Milan, en Italie. Coût du déplacement : Rs 234 163 aux frais du BOI.

– Du 17 au 20 juin 2015 : déplacement à Dakar, au Sénégal, pour le projet de la Special Economic Zone. Coût du déplacement : Rs 194 177 aux frais du BOI.

– Du 10 au 13 août 2015 : mission pour le projet de la Special Economic Zone. Coût du déplacement : Rs 223 794 aux frais du BOI.

– Du 14 au 16 septembre 2015 : déplacement à Rodrigues pour participer à un Investment Policy Forum. Coût de la mission : Rs 36 444, dépenses encourues par le BOI.

– Du 24 octobre au 4 novembre 2015 : mission en Inde pour l’India Africa Business 2015 et l’inauguration du bureau du Board of Investment, qui a dépensé Rs 184 109 au nom de Gérard Sanspeur.

– Du 24 au 27 janvier 2016 : table ronde sur les Special Economic Zones à Madagascar. Coût du déplacement : Rs 101 042 aux frais du BOI.

– Juillet 2016 : déplacement à Rodrigues pour les besoins de consultations budgétaires avec des dépenses de Rs 32 080 encourues par le gouvernement

– Les 12 et 13 décembre 2016 : réunion pour le projet de Highlands City, Ébène Regeneration Project, avec des dépenses de Rs 46 570.76 au nom de Landscope (Mauritius) Ltd

– Du 17 au 20 janvier : nouveau déplacement à La Réunion pour des projets d’infrastructures sportives avec des dépenses de Rs 81 500 au nom de Mauritius Multi-Sports Infrastructure Ltd.-

– Les 23 et 24 février : Roadshow au Mozambique au sujet des investissements avec le BOI payant Rs 93 035

– Du 27 février au 1er mars : à Rodrigues pour une mission avec le Premier ministre concernant le budget. Les dépenses de Rs 31 960 ont été assurées par le gouvernement.

–Du 12 au 14 avril : réunion pour les « Rencontres Maurice/Réunion » et des dépenses de Rs 52 174 aux frais du BOI.